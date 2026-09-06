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Şırnak’ta Yaylalarda Üretiliyor: Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezi Çeyrek Altınla Yarışıyor

Şırnak’ta Yaylalarda Üretiliyor: Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezi Çeyrek Altınla Yarışıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 17:48
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde binbir emekle ve geleneksel yöntemlerle üretilen organik yayla tereyağı, yüksek fiyatıyla adeta çeyrek altınla yarışıyor. 2 bin rakımlı Gosine Yaylası’nda koyun ve keçi sütünden elde edilen doğal tereyağının kilosu, kalitesine göre 5 bin ile 10 bin lira arasında alıcı buluyor.

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Beytüşşebap’a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazöğren köyü Gosine Yaylası, ilkbahar aylarından bu yana bölge halkının ekmek kapısı oldu.

Beytüşşebap’a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazöğren köyü Gosine Yaylası, ilkbahar aylarından bu yana bölge halkının ekmek kapısı oldu.

Yaklaşık 5 ay boyunca elektrik ve modern imkanlardan uzak, çadırlarda yaşam süren berivanlar (süt sağan kadınlar) ve besiciler, zorlu kış şartları bastırmadan önceki son günlerini yaşıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla, hatta henüz güneş doğmadan başlayan hummalı çalışmada kadınlar, süzdükleri sütleri keçi postlarına doldurarak saatlerce çalkalıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla, hatta henüz güneş doğmadan başlayan hummalı çalışmada kadınlar, süzdükleri sütleri keçi postlarına doldurarak saatlerce çalkalıyor.

İlkel ve geleneksel yöntemlerle kıvamına getirilen bu özel tereyağı, tamamen organik yapısıyla Şırnak kahvaltılarının baş tacı sayılıyor.

Bu yıl bölgenin bol yağış alması merayı zenginleştirirken, üretilen sütün ve yağın verimini de artırdı.

Bu yıl bölgenin bol yağış alması merayı zenginleştirirken, üretilen sütün ve yağın verimini de artırdı.

Yıllardır hayvancılıkla uğraştığını ve bu sezon ilk defa bu kadar yüksek verim aldıklarını belirten besici Hüseyin Aydemir, memnuniyetini dile getirdi.

Aydemir, 'Yıllardır hayvancılık yapıyoruz ve 5 ay boyunca bu yaylada kalıyoruz. Hava soğuduğunda köye ineceğiz. Şu an burada ürettiğimiz en pahalı tereyağının kilosu 5 bin liradan başlayıp kalitesine göre artıyor. Herkes geçimini bu yağla sağlıyor. En önemlisi de burada artık huzur ve güven var, çok huzurluyuz' ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sonbahar ayında köylerine dönmeye hazırlanan yaylacılar, ürettikleri tonlarca organik tereyağını piyasaya sunarak zorlu sezonun karşılığını alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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