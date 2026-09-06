Şırnak’ta Yaylalarda Üretiliyor: Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezi Çeyrek Altınla Yarışıyor

Yıllardır hayvancılıkla uğraştığını ve bu sezon ilk defa bu kadar yüksek verim aldıklarını belirten besici Hüseyin Aydemir, memnuniyetini dile getirdi.

Aydemir, 'Yıllardır hayvancılık yapıyoruz ve 5 ay boyunca bu yaylada kalıyoruz. Hava soğuduğunda köye ineceğiz. Şu an burada ürettiğimiz en pahalı tereyağının kilosu 5 bin liradan başlayıp kalitesine göre artıyor. Herkes geçimini bu yağla sağlıyor. En önemlisi de burada artık huzur ve güven var, çok huzurluyuz' ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sonbahar ayında köylerine dönmeye hazırlanan yaylacılar, ürettikleri tonlarca organik tereyağını piyasaya sunarak zorlu sezonun karşılığını alıyor.