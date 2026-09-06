Şırnak’ta Yaylalarda Üretiliyor: Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezi Çeyrek Altınla Yarışıyor
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde binbir emekle ve geleneksel yöntemlerle üretilen organik yayla tereyağı, yüksek fiyatıyla adeta çeyrek altınla yarışıyor. 2 bin rakımlı Gosine Yaylası’nda koyun ve keçi sütünden elde edilen doğal tereyağının kilosu, kalitesine göre 5 bin ile 10 bin lira arasında alıcı buluyor.
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Beytüşşebap’a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazöğren köyü Gosine Yaylası, ilkbahar aylarından bu yana bölge halkının ekmek kapısı oldu.
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Sabahın ilk ışıklarıyla, hatta henüz güneş doğmadan başlayan hummalı çalışmada kadınlar, süzdükleri sütleri keçi postlarına doldurarak saatlerce çalkalıyor.
Bu yıl bölgenin bol yağış alması merayı zenginleştirirken, üretilen sütün ve yağın verimini de artırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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