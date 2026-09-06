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Her Ay Kanalizasyondan Çıkan Binlerce Ton Çamuru Tarlalara Dökmeye Başladılar

Her Ay Kanalizasyondan Çıkan Binlerce Ton Çamuru Tarlalara Dökmeye Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 18:36
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Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı Jundiaí kentindeki Atıksu Arıtma Tesisi, çevre bilinci ve ileri arıtma teknolojileriyle örnek bir geri kazanım projesine imza atıyor. Şehirde üretilen atık suların %98’ini toplayıp %99’unu arıtan tesis, işlemler sırasında ortaya çıkan tonlarca arıtma çamurunu kompostlama işleminden geçirerek lisanslı organik gübreye dönüştürüyor.

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Normal şartlarda saniyede 1.530 litre, ortalama olarak ise 1.100 litre akış hızına sahip olan tesis, en yoğun dönemlerde saniyede 2.520 litreye kadar çıkan su debisini arıtabiliyor.

Normal şartlarda saniyede 1.530 litre, ortalama olarak ise 1.100 litre akış hızına sahip olan tesis, en yoğun dönemlerde saniyede 2.520 litreye kadar çıkan su debisini arıtabiliyor.

Bu kapasite, 24 saatlik zaman diliminde 217,7 milyon litre atık suyun işlenmesi anlamına geliyor. Evsel ve endüstriyel atık suların yanı sıra 1,67 milyonluk nüfusa denk gelen günlük 90 tonluk biyokimyasal oksijen ihtiyacını (BOİ) karşılayan dev istasyon, operasyonel sürekliliği sağlamak için ayda yaklaşık 1.900 megawatt-saat enerji tüketiyor.

Kanalizasyon hatlarından gelen atık su, arıtma sürecinde titizlikle planlanmış şu aşamalardan geçiyor:

Kanalizasyon hatlarından gelen atık su, arıtma sürecinde titizlikle planlanmış şu aşamalardan geçiyor:

  • Süreç, pompaları ve boruları korumak adına plastik, kumaş ve benzeri katı maddelerin ızgaralarla tutulmasıyla başlıyor. Ardından çökeltme yöntemiyle ağır mineral parçacıkları ve kum ayrıştırılıyor.

  • Brezilya’da bu teknolojiyi lagünlerde kullanan ilk tesis olan Jundiaí; üç havalandırma havuzunda büyük karıştırıcılar yerine dipte yer alan yüzer membran difüzörleri tercih ediyor. Yayılan milyonlarca mikro kabarcık, aerosol oluşumunu engelleyerek aerobik bakterilerin organik maddeleri tüketmesini sağlıyor.

  • Beş adet çöktürme havuzuna aktarılan akışta biyolojik topaklar dibe çökerek çamur tabakasını oluşturuyor. Yapılan işlemler sonucunda sudaki organik yükün %96’sı başarıyla uzaklaştırılıyor.

Çöktürme havuzlarının dibinden taranarak alınan çamur, santrifüj makinelerinde susuzlaştırılıyor.

Çöktürme havuzlarının dibinden taranarak alınan çamur, santrifüj makinelerinde susuzlaştırılıyor.

Her ay elde edilen yaklaşık 3.500 ton susuzlaştırılmış çamur, doğrudan tarlalara dökülmek yerine kontrollü bir kompostlama sürecine alınıyor.

Şehir içi budama artıkları, şeker kamışı posası ve okaliptüs kabuklarıyla karıştırılan çamur, sıcaklığı 55°C’nin üzerine çıkarılarak patojenlerden ve bitki hastalıklarından tamamen arındırılıyor. Tarım Bakanlığı nezdinde tescillenen ve 'kompozit organik gübre' olarak sınıflandırılan bu nihai ürün; kahve, şeker kamışı, soya, meyve ve ormancılık alanlarının yanı sıra peyzaj projelerinde de güvenle kullanılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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