Her Ay Kanalizasyondan Çıkan Binlerce Ton Çamuru Tarlalara Dökmeye Başladılar
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Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı Jundiaí kentindeki Atıksu Arıtma Tesisi, çevre bilinci ve ileri arıtma teknolojileriyle örnek bir geri kazanım projesine imza atıyor. Şehirde üretilen atık suların %98’ini toplayıp %99’unu arıtan tesis, işlemler sırasında ortaya çıkan tonlarca arıtma çamurunu kompostlama işleminden geçirerek lisanslı organik gübreye dönüştürüyor.
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Normal şartlarda saniyede 1.530 litre, ortalama olarak ise 1.100 litre akış hızına sahip olan tesis, en yoğun dönemlerde saniyede 2.520 litreye kadar çıkan su debisini arıtabiliyor.
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Kanalizasyon hatlarından gelen atık su, arıtma sürecinde titizlikle planlanmış şu aşamalardan geçiyor:
Çöktürme havuzlarının dibinden taranarak alınan çamur, santrifüj makinelerinde susuzlaştırılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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