Nesiller Boyu Mavi Tenle Doğdular: Bir Ailenin 140 Yıllık Gizemi Sonunda Çözüldü
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Doğu Kentucky'nin izole Appalachian Dağları'nda yaşayan Fugate ailesi, yaklaşık 140 yıl boyunca tıp dünyasını hayrete düşüren bir sırla yaşadı. Nesiller boyu baştan ayağa indigo mavisi bir ten rengiyle doğan aile üyelerinin gizemi, 1960’larda yapılan tıbbi bir araştırmayla çözüldü.
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Her şey 1820 yılında Fransız göçmen Martin Fugate’in ABD’nin Kentucky eyaletindeki Troublesome Creek bölgesine yerleşmesiyle başladı.
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1960 yılında Kentucky Üniversitesi’nden hematolog Dr. Madison Cawein ve hemşire Ruth Pendergrass, tesadüfen kliniğe gelen mavi tenli iki kardeşi inceleyerek hastalığın haritasını çıkardı.
Dr. Cawein, hastaların cildini pembeleştirmek için şaşırtıcı bir yöntem uyguladı: Vücuda metilen mavisi enjekte etmek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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