72 Metre Derinde Sıradışı Bir Dönel Kavşak İnşa Ettiler: Yolculuk Süresini 45 Dakika Kısalttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Faroe Adaları, mühendislik ile sanatı birleştiren sıra dışı bir altyapı projesiyle adından söz ettiriyor. Yüzeyin 72 metre altında yer alan ve tasarımıyla büyüleyen devasa 'denizanası' görünümlü dönel kavşak, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadı; ülkenin en yeni turistik cazibe merkezine dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Faroe Adaları'nın en büyük iki adasını birbirine bağlayan 11,2 kilometrelik Eysturoyartunnil denizaltı tünel ağı, bölgedeki ulaşım alışkanlıklarını baştan sona değiştirdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizaltı tünel ağının merkezinde yer alan dönel kavşak, görsel bir şölen sunuyor.
En alçak noktası deniz seviyesinin 189 metre altında bulunan tünel, yüksek mühendislik çözümleri ve sürücü konforuyla dikkat çekiyor:
Yaklaşık 260 milyon Euro maliyetle inşa edilen Eysturoyartunnil, Faroe Adaları tarihinin en büyük tek altyapı yatırımı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın