72 Metre Derinde Sıradışı Bir Dönel Kavşak İnşa Ettiler: Yolculuk Süresini 45 Dakika Kısalttı

Tünelden geçiş ücreti plaka tanıma kameralarıyla otomatik tahsil ediliyor ve abonelik durumuna göre her yön için 75 ile 175 Danimarka kronu (yaklaşık 10-24 Euro) arasında değişiyor. Buradan elde edilen gelirlerin gelecekteki yeni tünel projelerini finanse etmesi planlanıyor.

Sadece 53 bin nüfusu olan ve 18 adadan oluşan Faroe Adaları'nda halihazırda 20 tünel bulunuyor. Bölgede yapımı süren ve planlanan yeni projeler arasında, 22-24 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun denizaltı araç tüneli olması hedeflenen Suðuroy-Sandoy tünel projesi de yer alıyor.