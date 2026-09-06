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72 Metre Derinde Sıradışı Bir Dönel Kavşak İnşa Ettiler: Yolculuk Süresini 45 Dakika Kısalttı

72 Metre Derinde Sıradışı Bir Dönel Kavşak İnşa Ettiler: Yolculuk Süresini 45 Dakika Kısalttı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 20:47
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Faroe Adaları, mühendislik ile sanatı birleştiren sıra dışı bir altyapı projesiyle adından söz ettiriyor. Yüzeyin 72 metre altında yer alan ve tasarımıyla büyüleyen devasa 'denizanası' görünümlü dönel kavşak, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadı; ülkenin en yeni turistik cazibe merkezine dönüştü.

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Faroe Adaları'nın en büyük iki adasını birbirine bağlayan 11,2 kilometrelik Eysturoyartunnil denizaltı tünel ağı, bölgedeki ulaşım alışkanlıklarını baştan sona değiştirdi:

Faroe Adaları'nın en büyük iki adasını birbirine bağlayan 11,2 kilometrelik Eysturoyartunnil denizaltı tünel ağı, bölgedeki ulaşım alışkanlıklarını baştan sona değiştirdi:

  • Başkent Tórshavn ile ülkenin en kalabalık ikinci adası arasındaki sürüş süresi, dağlık yollarda 1 saatten fazla sürerken yeni tünel sayesinde 15 dakikaya düştü.

  • Tórshavn ve Klaksvik şehirleri arasındaki yolculuk süresi 70 dakikadan 35 dakikaya indi. Skálafjørður fiyordunun iki koyu arasındaki mesafe ise 25 kilometreden 5 kilometreye geriledi.

Denizaltı tünel ağının merkezinde yer alan dönel kavşak, görsel bir şölen sunuyor.

Denizaltı tünel ağının merkezinde yer alan dönel kavşak, görsel bir şölen sunuyor.

Doğal kayaların korunmasıyla oluşturulan devasa merkez sütun, ünlü Faroeli sanatçı Tróndur Patursson tarafından ışıklandırıldı ve süslendi.

Sütunun etrafını çevreleyen 80 metrelik çelik heykelde, el ele tutuşmuş insan figürleri karanlıktan ışığa doğru yürürken tasvir ediliyor. Sanatçı Patursson, bu heykellerin 'birlikte çalışarak büyük şeyler başarabilen Faroe halkını' sembolize ettiğini belirtiyor.

En alçak noktası deniz seviyesinin 189 metre altında bulunan tünel, yüksek mühendislik çözümleri ve sürücü konforuyla dikkat çekiyor:

En alçak noktası deniz seviyesinin 189 metre altında bulunan tünel, yüksek mühendislik çözümleri ve sürücü konforuyla dikkat çekiyor:

  • Tünelden geçen sürücüler, 97.00 FM radyosunu açarak yerel müzisyenlerin ve ses mühendislerinin bu su altı yolculuğu için özel olarak bestelediği müzikleri dinleyebiliyor.

  • Yüzey ve yağmur suları yerçekimi vasıtasıyla tünelin alt noktalarına yönlendiriliyor ve devasa 16 barlık pompalarla Skálafjørður fiyorduna geri pompalanıyor.

Yaklaşık 260 milyon Euro maliyetle inşa edilen Eysturoyartunnil, Faroe Adaları tarihinin en büyük tek altyapı yatırımı oldu.

Yaklaşık 260 milyon Euro maliyetle inşa edilen Eysturoyartunnil, Faroe Adaları tarihinin en büyük tek altyapı yatırımı oldu.

Tünelden geçiş ücreti plaka tanıma kameralarıyla otomatik tahsil ediliyor ve abonelik durumuna göre her yön için 75 ile 175 Danimarka kronu (yaklaşık 10-24 Euro) arasında değişiyor. Buradan elde edilen gelirlerin gelecekteki yeni tünel projelerini finanse etmesi planlanıyor.

Sadece 53 bin nüfusu olan ve 18 adadan oluşan Faroe Adaları'nda halihazırda 20 tünel bulunuyor. Bölgede yapımı süren ve planlanan yeni projeler arasında, 22-24 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun denizaltı araç tüneli olması hedeflenen Suðuroy-Sandoy tünel projesi de yer alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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