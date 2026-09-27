Nil Karaibrahimgil’in Yerli Taylor Swift’imiz Olduğunun 8 Kanıtı

Pop müziğin 'Özgür Kız'ı Nil Karaibrahimgil ve dünya starı Taylor Swift... İlk bakışta farklı dünyaların insanları gibi gelseler de, derinlere indiğimizde ikisinin de aslında aynı müzikal dehanın farklı coğrafyalardaki yansımaları olduğunu görüyoruz.

Nil Karaibrahimgil'in neden bizim yerli Taylor Swift'imiz olduğunu kanıtlayan 10 madde! 👇