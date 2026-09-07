Norveç’ten Deri Getirip Erzincan Tulumu Yapıyorlar: Türkiye’nin Dört Bir Yanına Gönderiliyor
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Türkiye’de yalnızca iki ilde üretimi gerçekleştirilen geleneksel peynir tulumları, Erzincan’daki modern tesislerde hazırlanarak Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Norveç’ten ithal edilen özel beyaz koyun derileri, Erzincan’da işlenerek lezzetli tulum peynirlerinin olgunlaşmasında kritik bir rol oynuyor.
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Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin kalbi konumundaki Erzincan, bu kadim kültürü yaşatmak ve kent ekonomisine katma değer sağlamak adına dikkat çeken bir üretim modeline ev sahipliği yapıyor.
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İşletme sahibi Onur Eraslan’ın paylaştığı bilgilere göre, Norveç'ten getirilen ham derilerin lezzetli peynirlerin muhafazasına uzanan yolculuğu şu aşamalardan oluşuyor:
Peynirin tamamen doğal koşullarda olgunlaşmasını sağlayan bu özel deri tulumlar; başta Erzincan olmak üzere Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, Çorum, İstanbul, Mardin ve Adana gibi Türkiye'nin birçok farklı ilindeki peynir üreticilerine gönderiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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