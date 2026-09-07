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Norveç’ten Deri Getirip Erzincan Tulumu Yapıyorlar: Türkiye’nin Dört Bir Yanına Gönderiliyor

Norveç’ten Deri Getirip Erzincan Tulumu Yapıyorlar: Türkiye’nin Dört Bir Yanına Gönderiliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 11:54
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Türkiye’de yalnızca iki ilde üretimi gerçekleştirilen geleneksel peynir tulumları, Erzincan’daki modern tesislerde hazırlanarak Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Norveç’ten ithal edilen özel beyaz koyun derileri, Erzincan’da işlenerek lezzetli tulum peynirlerinin olgunlaşmasında kritik bir rol oynuyor.

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Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin kalbi konumundaki Erzincan, bu kadim kültürü yaşatmak ve kent ekonomisine katma değer sağlamak adına dikkat çeken bir üretim modeline ev sahipliği yapıyor.

Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin kalbi konumundaki Erzincan, bu kadim kültürü yaşatmak ve kent ekonomisine katma değer sağlamak adına dikkat çeken bir üretim modeline ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerine sahip olan Norveç’ten getirilen deriler, Erzincan’daki deri işleme tesislerinde geleneksel yöntemler ve modern teknolojinin harmanlanmasıyla peynir tulumuna dönüştürülüyor.

İşletme sahibi Onur Eraslan’ın paylaştığı bilgilere göre, Norveç'ten getirilen ham derilerin lezzetli peynirlerin muhafazasına uzanan yolculuğu şu aşamalardan oluşuyor:

İşletme sahibi Onur Eraslan’ın paylaştığı bilgilere göre, Norveç'ten getirilen ham derilerin lezzetli peynirlerin muhafazasına uzanan yolculuğu şu aşamalardan oluşuyor:

  • Tesislerde öncelikle deriler uzun tüylerinden arındırılıyor ve pres makinelerinde istenilen ideal ölçülerde kesiliyor.

  • Kesilen deriler özel dinlendirme ve mayalama süreçlerinden geçiriliyor.

  • Özel makinelerde hassasiyetle dikilen tulumlar, sıkı bir kalite kontrol aşamasından geçirilerek paketleniyor.

Peynirin tamamen doğal koşullarda olgunlaşmasını sağlayan bu özel deri tulumlar; başta Erzincan olmak üzere Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, Çorum, İstanbul, Mardin ve Adana gibi Türkiye'nin birçok farklı ilindeki peynir üreticilerine gönderiliyor.

Peynirin tamamen doğal koşullarda olgunlaşmasını sağlayan bu özel deri tulumlar; başta Erzincan olmak üzere Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, Çorum, İstanbul, Mardin ve Adana gibi Türkiye'nin birçok farklı ilindeki peynir üreticilerine gönderiliyor.

Erzincan'da üretilen bu tulumlar, hem lezzet kültürünün geleceğe aktarılmasına hem de yerel ekonomiye önemli bir gelir kaynağı oluşturulmasına katkı sunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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