Bir Bakışta Gerçeği Seziyorlar: İnsan Sarrafı Olan 4 Doğum Tarihi Belli Oldu

Herhangi bir ayın 3, 5, 11 ve 16'ncı günlerinde doğan kişilerin insan ilişkilerindeki bu keskin gözlem yeteneğinin arkasında yatan özellikler ise şunlar:

Ayın 3’ünde Doğanlar

3 sayısının iletişimsel ve ifade gücü yüksek enerjisiyle yönetilen bu kişiler, bir konuşmada sadece söylenenlere değil, ses tonuna ve tereddütlere odaklanır. Tıpkı ritmi yakalayan bir müzisyen gibi, karşılarındaki kişinin ne söylemek istediğini ve neyi sakladığını anında sezerler.