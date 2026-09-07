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Kullanılmış Kahve Telvesini Tuvalete Atarsanız Ne Olur?

Kullanılmış Kahve Telvesini Tuvalete Atarsanız Ne Olur?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 14:17
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Evde doğal ve ekolojik temizlik yöntemlerine ilgi artarken, yaygın bir atık olan kahve telvesinin banyo hijyeninde kullanımı sıkça önerilmeye başlandı. Kimyasal kullanmadan kötü kokuları nötralize etme ve ferahlık sağlama potansiyeliyle öne çıkan bu yöntem, doğru uygulanmadığında tesisat sorunlarına da yol açabiliyor.

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Son dönemde organik atıkların geri dönüştürülmesi ve ev içi sürdürülebilirlik trendleri kapsamında, demlenmiş kahve artıkları banyo bakımında erişilebilir bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Son dönemde organik atıkların geri dönüştürülmesi ve ev içi sürdürülebilirlik trendleri kapsamında, demlenmiş kahve artıkları banyo bakımında erişilebilir bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Özel temizlik ürünlerinin yerini tamamen almasa da, haftada bir kez klozete eklenen kahve telvesinin ev ortamında sağladığı pratik faydalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar dikkat çekiyor.

1 Kahvenin doğal yapısı ve koku emici özellikleri, banyodaki atmosferi tazelemek için tercih edilmesine neden oluyor:

2 Kahve, gözenekli yapısı sayesinde klozette ve giderlerde oluşan istenmeyen kokuları geçici olarak hapseder ve ortama doğal bir koku yayar.

3 Banyo gibi kapalı ve nemli alanlarda daha ferah bir hijyen hissi oluşturulmasına yardımcı olur.

4 Sentetik oda spreylerine veya sert kimyasallara başvurmadan, evdeki bir atığı değerlendirerek bütçe dostu bir çözüm sunar.

5 Kahve telvesinin koku giderme potansiyeli sadece banyo ile sınırlı kalmayıp buzdolabı kokularını gidermede veya kumaşları ferahlatmada da yaygın olarak tercih edilmektedir.

Yöntemi önerenler telvenin hafif döküntüleri taşıyabileceğini ve sıcak suyla birleştiğinde yüzey birikintilerini hafifletebileceğini belirtse de, tesisat uzmanları bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor

Yöntemi önerenler telvenin hafif döküntüleri taşıyabileceğini ve sıcak suyla birleştiğinde yüzey birikintilerini hafifletebileceğini belirtse de, tesisat uzmanları bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor

Kahve telvesi suda tamamen çözünmeyen ve dibe çöken tanecikli bir yapıya sahiptir. Borulardaki birikintilere veya yağa tutunarak zamanla kenetlenebilir ve ciddi hat tıkanıklıklarına sebep olabilir. Bu nedenle uzmanlar, kahve telvesinin derinlemesine bir boru temizliği ya da teknik bakımın yerini tutmayacağını, klozete dökülmesi halinde mutlaka bol su veya sıcak suyla iyice akıtılması gerektiğini vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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