Kaşıntıyı Evde Dindirmek İsteyenler Dikkat: Dermatologlar O Karışımdaki Tek Malzemeye Karşı Uyarıyor
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Egzama atağı başladığında gece uykuyu kaçıran kaşıntı, kızarıklık ve pul pul dökülen cilt çoğu kişiyi mutfak dolabına yöneltiyor. Sosyal medyada en çok paylaşılan tariflerden biri de yulaf, hindistan cevizi yağı, bal ve lavanta yağıyla hazırlanan ev yapımı bir krem. Peki bu dört malzemenin hepsi egzamalı cilt için aynı derecede güvenli mi? Cleveland Clinic dermatologları ve yapılan klinik çalışmalar, karışımın büyük kısmına yeşil ışık yakarken bir malzeme için net bir uyarıda bulunuyor.
Kaynak: Cleveland Clinic
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Yulaf ve hindistan cevizi yağının egzamadaki etkisi araştırmalarla destekleniyor
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Bal umut veriyor ama lavanta yağı egzamalı cildi tahriş edebiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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