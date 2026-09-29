Kaşıntıyı Evde Dindirmek İsteyenler Dikkat: Dermatologlar O Karışımdaki Tek Malzemeye Karşı Uyarıyor

Karışımın yıldızı yulaf. Dermatologların 'kolloidal yulaf' dediği, un kıvamına kadar öğütülmüş yulaf, ciltteki iltihabı ve kuruluğu yatıştıran bileşenler içeriyor. Cleveland Clinic uzmanları bu yüzden egzamalı hastalara ince öğütülmüş yulafı ılık banyo suyuna katmayı ya da doğrudan cilde uygulamayı öneriyor. Evde yapmak isteyenler için yöntem basit: katkısız, aromasız yulafı blenderda toz haline getirmek yeterli.

İkinci malzeme olan hindistan cevizi yağı da boş bir iddia değil. International Journal of Dermatology'de yayımlanan çift kör bir çalışmada hafif ve orta şiddette egzaması olan 117 çocuğa 8 hafta boyunca ya sızma hindistan cevizi yağı ya da mineral yağ sürüldü. Hindistan cevizi yağı kullanan grupta çocukların yüzde 93'ünde belirgin iyileşme görülürken, bu oran mineral yağ grubunda yüzde 53'te kaldı.

Yağın cildin nem kaybını azalttığı ve bariyeri desteklediği düşünülüyor. Uzmanlar en iyi sonuç için rafine edilmemiş, soğuk sıkım yağın duştan hemen sonra hafif nemli cilde sürülmesini tavsiye ediyor. Yine de bazı kişilerin hindistan cevizine karşı hassasiyeti olabildiği için ilk kullanımda küçük bir bölgede deneme yapmak şart.