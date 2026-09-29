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Kaşıntıyı Evde Dindirmek İsteyenler Dikkat: Dermatologlar O Karışımdaki Tek Malzemeye Karşı Uyarıyor

Kaşıntıyı Evde Dindirmek İsteyenler Dikkat: Dermatologlar O Karışımdaki Tek Malzemeye Karşı Uyarıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 19:06
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Egzama atağı başladığında gece uykuyu kaçıran kaşıntı, kızarıklık ve pul pul dökülen cilt çoğu kişiyi mutfak dolabına yöneltiyor. Sosyal medyada en çok paylaşılan tariflerden biri de yulaf, hindistan cevizi yağı, bal ve lavanta yağıyla hazırlanan ev yapımı bir krem. Peki bu dört malzemenin hepsi egzamalı cilt için aynı derecede güvenli mi? Cleveland Clinic dermatologları ve yapılan klinik çalışmalar, karışımın büyük kısmına yeşil ışık yakarken bir malzeme için net bir uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Cleveland Clinic

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Yulaf ve hindistan cevizi yağının egzamadaki etkisi araştırmalarla destekleniyor

Yulaf ve hindistan cevizi yağının egzamadaki etkisi araştırmalarla destekleniyor

Karışımın yıldızı yulaf. Dermatologların 'kolloidal yulaf' dediği, un kıvamına kadar öğütülmüş yulaf, ciltteki iltihabı ve kuruluğu yatıştıran bileşenler içeriyor. Cleveland Clinic uzmanları bu yüzden egzamalı hastalara ince öğütülmüş yulafı ılık banyo suyuna katmayı ya da doğrudan cilde uygulamayı öneriyor. Evde yapmak isteyenler için yöntem basit: katkısız, aromasız yulafı blenderda toz haline getirmek yeterli.

İkinci malzeme olan hindistan cevizi yağı da boş bir iddia değil. International Journal of Dermatology'de yayımlanan çift kör bir çalışmada hafif ve orta şiddette egzaması olan 117 çocuğa 8 hafta boyunca ya sızma hindistan cevizi yağı ya da mineral yağ sürüldü. Hindistan cevizi yağı kullanan grupta çocukların yüzde 93'ünde belirgin iyileşme görülürken, bu oran mineral yağ grubunda yüzde 53'te kaldı.

Yağın cildin nem kaybını azalttığı ve bariyeri desteklediği düşünülüyor. Uzmanlar en iyi sonuç için rafine edilmemiş, soğuk sıkım yağın duştan hemen sonra hafif nemli cilde sürülmesini tavsiye ediyor. Yine de bazı kişilerin hindistan cevizine karşı hassasiyeti olabildiği için ilk kullanımda küçük bir bölgede deneme yapmak şart.

Bal umut veriyor ama lavanta yağı egzamalı cildi tahriş edebiliyor

Bal umut veriyor ama lavanta yağı egzamalı cildi tahriş edebiliyor

Balın egzamadaki yeri ise henüz netleşmiş değil. Suudi Arabistan'daki King Saud Üniversitesi'nden alerji uzmanı Abdullah Alangari'nin yürüttüğü ve Immunity, Inflammation and Disease dergisinde yayımlanan küçük bir pilot çalışmada, gönüllüler bir hafta boyunca manuka balını egzamalı bölgeye gece boyunca uyguladı. Sonuçlar umut verici çıktı ama araştırmacılar daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Asıl uyarı ise karışımın son malzemesi lavanta yağı için geliyor. ABD Ulusal Egzama Derneği, lavanta yağının içindeki linalool adlı bileşenin bilinen bir cilt alerjeni olduğuna ve egzamalı ciltte dikkatle kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Cleveland Clinic dermatologları da egzama için uçucu yağları ve parfümlü bitkisel kremleri kaçınılması gerekenler listesine koyuyor. Yani rahatlatsın diye eklenen birkaç damla, zaten hassas olan cilde yeni bir tahriş kaynağı olabilir.

Bu durumda tarifi lavantasız hazırlamak daha akıllıca. 2 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf, 2 yemek kaşığı katı soğuk sıkım hindistan cevizi yağı ve 1 tatlı kaşığı ham bal karıştırılıp krem kıvamına getiriliyor. Karışım kaşınan bölgeye nazikçe sürülüyor, 20 dakika kadar bekletildikten sonra ılık suyla durulanıyor. Açık yara ya da kanayan bölgelere uygulanmaması gerekiyor.

Destekleyici alışkanlıklar da en az karışım kadar önemli. Sıcak duş yerine ılık su, parfümsüz ve hassas ciltlere uygun temizleyiciler, pamuklu giysiler ve kısa tutulan tırnaklar ataklar sırasında cildin toparlanmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar bu yöntemlerin tedavinin yerini tutmadığını, kaşıntı ve kızarıklık geçmiyorsa ya da ciltte akıntı, kabuklanma gibi enfeksiyon belirtileri varsa bir dermatoloğa başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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