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Uzmanlar Açıkladı: Karbonat Banyosu ve Egzamaya İyi Gelir mi?

Uzmanlar Açıkladı: Karbonat Banyosu ve Egzamaya İyi Gelir mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 14:04
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Sosyal medyada sıkça önerilen “karbonat banyosu” gerçekten işe yarıyor mu? Egzama ve mantara iyi geldiği iddia edilen karbonat banyosu, konusunda uzman yorumlarını derledik. Healthline ve HealthCentral'a göre karbonat banyosu bazı cilt sorunlarında rahatlama sağlayabilir. Peki, karbonat banyosu tedavi edici mi, yoksa destekleyici mi? 

İşte detaylar! 

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Karbonat Banyosu Neden Bu Kadar Konuşuluyor?

Karbonat Banyosu Neden Bu Kadar Konuşuluyor?

Karbonat (sodyum bikarbonat), mutfaktaki kullanımının yanı sıra uzun yıllardır cilt bakımı için de kullanılan doğal ürünlerden biri. Özellikle egzama, kaşıntı ve kuru cilt gibi sorunlar yaşayan kişiler arasında karbonat banyosu bir hayli popüler hale geldi.

Peki Karbonat Banyosu Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Healthline ve HealthCentral'da yer alan uzman değerlendirmelerine göre karbonat banyosu bazı kişilerde ciltte geçici rahatlama sağlayabiliyor. Ancak bunun tek başına tedavi edici bir yöntem olmadığı belirtiliyor.

Kimler Karbonat Banyosu Yapabilir?

Kimler Karbonat Banyosu Yapabilir?

Uzman kaynaklara göre karbonat banyosu şu durumlarda destekleyici olarak kullanılabiliyor:

  • egzamaya bağlı kaşıntının hafiflemesi

  • ciltte oluşan tahriş hissinin azalması

  • güneş sonrası oluşan rahatsızlığın hafiflemesi

  • kuru cildin geçici olarak rahatlaması

  • hafif kaşıntı şikayetleri

Bununla birlikte herkes için aynı etkiyi göstermeyebileceği ve hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği de belirtiliyor.

Egzamayı Tedavi Ediyor mu?

Egzamayı Tedavi Ediyor mu?

Hayır! Healthline ve HealthCentral, karbonat banyosunun egzama tedavisi yerine geçmediğini özellikle vurguluyor.

Karbonat yalnızca bazı kişilerde kaşıntının azalmasına ve cildin rahatlamasına yardımcı olabilir. Egzama kronik bir cilt hastalığı olduğu için tedavinin dermatoloji uzmanının önerileri doğrultusunda sürdürülmesi gerekiyor.

Mantar Enfeksiyonlarında Kullanılabilir mi?

Karbonatın bazı mantar türlerine karşı laboratuvar ortamında etkisini gösteren çalışmalar bulunsa da, uzmanlar karbonat banyosunun mantar enfeksiyonlarını tedavi ettiğine dair yeterli klinik kanıt olmadığını belirtiyor.

Bu nedenle mantar enfeksiyonlarında doktor tarafından önerilen tedavinin yerine karbonat banyosunun kullanılmaması gerekiyor.

Karbonat Banyosu Nasıl Hazırlanıyor?

Karbonat Banyosu Nasıl Hazırlanıyor?

Healthline'da yer alan bilgilere göre küvet dolusu ılık suya yaklaşık yarım ila bir su bardağı karbonat eklenmesi öneriliyor. Yaklaşık 10-15 dakikalık banyo sonrasında cilt nazikçe kurulanmalı ve gerekiyorsa nemlendirici uygulanmalı.

Uzmanlar çok sıcak su kullanılmamasını ve açık yara bulunan bölgelerde dikkatli olunmasını öneriyor.

Kimler Dikkatli Olmalı?

Uzmanlara göre şu kişiler karbonat banyosu uygulamadan önce doktora danışmalı:

  • açık yara bulunanlar

  • ciddi egzaması olanlar

  • cilt enfeksiyonu yaşayanlar

  • bebekler

  • kronik cilt hastalığı nedeniyle düzenli tedavi gören kişiler.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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