Uzmanlar Açıkladı: Karbonat Banyosu ve Egzamaya İyi Gelir mi?

Karbonat (sodyum bikarbonat), mutfaktaki kullanımının yanı sıra uzun yıllardır cilt bakımı için de kullanılan doğal ürünlerden biri. Özellikle egzama, kaşıntı ve kuru cilt gibi sorunlar yaşayan kişiler arasında karbonat banyosu bir hayli popüler hale geldi.

Peki Karbonat Banyosu Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Healthline ve HealthCentral'da yer alan uzman değerlendirmelerine göre karbonat banyosu bazı kişilerde ciltte geçici rahatlama sağlayabiliyor. Ancak bunun tek başına tedavi edici bir yöntem olmadığı belirtiliyor.