Tüm Türkiye Yaz Sıcağından Bıkmışken Onlar Buzul Gölünde Yüzdü: 3 Bin Metre Tırmandılar

Bölgenin eşsiz coğrafyasına hayran kaldıklarını ifade eden kulüp üyeleri, Karadeniz’in bu saklı cennetinin tüm doğaseverler tarafından mutlaka görülmesi gerektiği yönünde beyanda bulundu. Tırmanışın hırçın fakat büyüleyici bir rotada tamamlandığını dile getiren sporcular, soğuk sulara girerek tüm yorgunluklarını geride bıraktıklarını paylaştı ve herkesi bu eşsiz atmosferi yerinde solumaya davet etti.