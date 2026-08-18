Tüm Türkiye Yaz Sıcağından Bıkmışken Onlar Buzul Gölünde Yüzdü: 3 Bin Metre Tırmandılar
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İzmir'den Doğu Karadeniz coğrafyasına yolculuk gerçekleştiren Yol Dağcılık Spor Kulübü üyesi 15 kişilik dağcı grubu, bölgenin en yüksek ve zorlu noktalarında son derece kapsamlı bir doğa ile tarih yürüyüşü icra etti. Aralarında akademisyenlerin, iş insanlarının ve profesyonel sporcuların yer aldığı kafile; Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayan son derece bakir rotalarda günlerce sürdürdüğü zorlu yürüyüş programı dahilinde benzersiz doğal çevreyle buluştu.
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Dağcı Grubu Karadeniz'in Saklı Cennetlerinde Zorlu Keşif Yolculuğunu Kararlılıkla İlerletti
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Ekip 3 Bin Metre Yükseklikteki Buzul Göllerinde Serinleyerek Yüzme Etkinliği Gerçekleştirdi
Katılımcılar Doğadan Tarihe Uzanan Zengin Kültür Rotalarını da Yakından İnceledi
Sporcular Gezi Sonrasında Tüm Doğaseverlere Bölgeyi Ziyaret Etme Çağrısında Bulundu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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