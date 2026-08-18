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Tüm Türkiye Yaz Sıcağından Bıkmışken Onlar Buzul Gölünde Yüzdü: 3 Bin Metre Tırmandılar

Tüm Türkiye Yaz Sıcağından Bıkmışken Onlar Buzul Gölünde Yüzdü: 3 Bin Metre Tırmandılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 17:52
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İzmir'den Doğu Karadeniz coğrafyasına yolculuk gerçekleştiren Yol Dağcılık Spor Kulübü üyesi 15 kişilik dağcı grubu, bölgenin en yüksek ve zorlu noktalarında son derece kapsamlı bir doğa ile tarih yürüyüşü icra etti. Aralarında akademisyenlerin, iş insanlarının ve profesyonel sporcuların yer aldığı kafile; Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayan son derece bakir rotalarda günlerce sürdürdüğü zorlu yürüyüş programı dahilinde benzersiz doğal çevreyle buluştu.

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Dağcı Grubu Karadeniz'in Saklı Cennetlerinde Zorlu Keşif Yolculuğunu Kararlılıkla İlerletti

Dağcı Grubu Karadeniz'in Saklı Cennetlerinde Zorlu Keşif Yolculuğunu Kararlılıkla İlerletti

Doğu Karadeniz'in çetin arazi koşullarında adım adım ilerleme kaydeden deneyimli ekip, bölgenin el değmemiş doğal güzelliklerini yerinde incelemek amacıyla Anabasis Yolu, Örümcek Ormanları, Krom Vadisi ve İmera güzergahında uzun mesafeler katetti. Dev anıt ağaçlarıyla bilinen Örümcek Ormanları ile tarihi İmera yerleşimini ziyaret eden sporcular, gece konaklamasını 2 bin 400 metre yükseklikte bulunan Artabel Gölleri kamp alanında kurdukları çadırlarda sağladı. Yayla coğrafyasının serin ikliminde dinlenen kafile, hem fiziksel sınırlarını test etti hem de bölgenin el değmemiş doğal yapısını yakından gözlemledi.

Ekip 3 Bin Metre Yükseklikteki Buzul Göllerinde Serinleyerek Yüzme Etkinliği Gerçekleştirdi

Ekip 3 Bin Metre Yükseklikteki Buzul Göllerinde Serinleyerek Yüzme Etkinliği Gerçekleştirdi

Yaz mevsimine rağmen eteklerinde hâlâ yoğun kar kütleleri barındıran 3 bin 331 metre rakımlı Abdal Musa Dağı'na tırmanış gerçekleştiren kafile, yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından zirve yakındaki buzul göllerine ulaşmayı başardı. Zorlu tırmanış etabını başarıyla tamamlayan dağcılar, zirveye yakın konumda bulunan soğuk buzul göllerinde yüzerek yorgunluk attı. Büyüleyici manzaraların ve kristal berraklığındaki göllerin drone kameralarıyla havadan kayda alındığı anlar, katılımcıların belleklerinde son derece unutulmaz bir yer edindi.

Katılımcılar Doğadan Tarihe Uzanan Zengin Kültür Rotalarını da Yakından İnceledi

Katılımcılar Doğadan Tarihe Uzanan Zengin Kültür Rotalarını da Yakından İnceledi

Doğa yürüyüşü programını kültür ziyaretleriyle bütünleştiren dağcılar, geçmişte Türk, Rum ve Ermeni topluluklarının bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye bölgesinde de detaylı incelemelerde bulundu. Camileri, kiliseleri ve tarihi maden kalıntılarıyla adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyan yerleşim alanı, kafile üyelerinden yoğun ilgi gördü. Etkinlik programının son aşaması ise Bayburt'ta faaliyet gösteren Baksı Müzesi ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gezileriyle tamamlandı.

Sporcular Gezi Sonrasında Tüm Doğaseverlere Bölgeyi Ziyaret Etme Çağrısında Bulundu

Sporcular Gezi Sonrasında Tüm Doğaseverlere Bölgeyi Ziyaret Etme Çağrısında Bulundu

Bölgenin eşsiz coğrafyasına hayran kaldıklarını ifade eden kulüp üyeleri, Karadeniz’in bu saklı cennetinin tüm doğaseverler tarafından mutlaka görülmesi gerektiği yönünde beyanda bulundu. Tırmanışın hırçın fakat büyüleyici bir rotada tamamlandığını dile getiren sporcular, soğuk sulara girerek tüm yorgunluklarını geride bıraktıklarını paylaştı ve herkesi bu eşsiz atmosferi yerinde solumaya davet etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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