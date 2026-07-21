DSÖ Açıkladı: Beyni Korumak İçin Önerilenler Arasında Omega-3 ve Vitamin Takviyeleri Yok

Öne çıkan öneriler arasında:

Düzenli fiziksel aktivite yapmak

Sağlıklı ve dengeli beslenmek

Sigara kullanımını bırakmak

Alkol tüketimini sınırlandırmak

Sosyal ilişkileri sürdürmek

Beyni aktif tutan faaliyetlere zaman ayırmak

Tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi hastalıkları kontrol altında tutmak yer alıyor.

Beyin sağlığını etkileyen en önemli detaylara biraz daha yakından bakmak gerekirse:

Hareket Etmek Beynin En Güçlü Desteklerinden Biri

Egzersiz yalnızca kasları değil, beyni de etkiliyor. Düzenli fiziksel aktivite; kan dolaşımını destekleyerek beynin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besinlerin taşınmasına yardımcı oluyor.

Yürüyüş, yüzme, bisiklet veya kişinin durumuna uygun egzersizler, ileri yaşlarda bilişsel sağlığın korunmasına katkı sağlayabilecek alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Burada önemli olan ağır sporlar yapmak değil, hareketi hayatın bir parçası haline getirmek.

Beyni Çalıştıran Aktiviteler Önemli

Beyni düzenli olarak zihinsel aktivitelerle meşgul etmek, bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayabilir. Yeni bir şey öğrenmek, kitap okumak, yabancı dil çalışmak, müzikle ilgilenmek veya strateji gerektiren oyunlarla uğraşmak bu alışkanlıklar arasında yer alıyor.

WHO da bilişsel aktiviteleri ve öğrenmeye devam etmeyi öneriler arasında gösteriyor.

Sosyal Hayattan Kopmamak Beyni Destekliyor

Yalnızlık ve sosyal izolasyon, bilişsel gerilemeyle ilişkilendirilen faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Arkadaşlarla görüşmek, aile ilişkilerini sürdürmek, sosyal aktivitelere katılmak ve topluluk içinde kalmak beynin aktif kalmasına yardımcı olabilir.

Kalp Sağlığına Dikkat Etmek Beyni de Korumaya Yardımcı Olabilir

Beyin sağlığı ile damar sağlığı arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor. Yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi durumların kontrol altında tutulması, sadece kalp için değil beyin sağlığı açısından da önem taşıyor.