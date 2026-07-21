article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
DSÖ Açıkladı: Beyni Korumak İçin Önerilenler Arasında Omega-3 ve Vitamin Takviyeleri Yok

DSÖ Açıkladı: Beyni Korumak İçin Önerilenler Arasında Omega-3 ve Vitamin Takviyeleri Yok

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 13:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yıllardır beyin sağlığını desteklediği düşünülen omega-3, vitamin ve mineral takviyeleriyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. DSÖ, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı takviyelerin demans riskini azaltmada kanıtlanmış bir faydası bulunmadığını belirtti. Peki demanstan (bunamadan) korunmak için gerçekten ne yapmak gerekiyor? Hangi alışkanlıklar beyni koruyor, hangileri ise sanıldığı kadar etkili değil?

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Nüfusu Yaşlanıyor, Demans Riski Artıyor!

Dünya Nüfusu Yaşlanıyor, Demans Riski Artıyor!

Yaşlanan dünya nüfusuyla birlikte demans, milyonlarca insanı etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri haline geldi. Hafıza kaybı, düşünme becerilerinde azalma ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya yol açabilen demansın en yaygın türünü ise Alzheimer hastalığı oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığı ise tüm demans vakalarının yaklaşık yüzde 60-70'inden sorumlu tutuluyor.

Bilim insanları artık demans riskinin yalnızca yaş ve genetik faktörlerle açıklanamayacağını, yaşam tarzı alışkanlıklarının da önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı yeni rehber de demans riskini azaltmada etkili olabilecek yaklaşımlara ve kanıtların durumuna dikkat çekiyor.

WHO Açıkladı: Demans Riskini Azaltmak İçin Neler Yapılmalı?

WHO Açıkladı: Demans Riskini Azaltmak İçin Neler Yapılmalı?

Öne çıkan öneriler arasında:

  • Düzenli fiziksel aktivite yapmak

  • Sağlıklı ve dengeli beslenmek

  • Sigara kullanımını bırakmak

  • Alkol tüketimini sınırlandırmak

  • Sosyal ilişkileri sürdürmek

  • Beyni aktif tutan faaliyetlere zaman ayırmak

  • Tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi hastalıkları kontrol altında tutmak yer alıyor.

Beyin sağlığını etkileyen en önemli detaylara biraz daha yakından bakmak gerekirse: 

  • Hareket Etmek Beynin En Güçlü Desteklerinden Biri

Egzersiz yalnızca kasları değil, beyni de etkiliyor. Düzenli fiziksel aktivite; kan dolaşımını destekleyerek beynin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besinlerin taşınmasına yardımcı oluyor.

Yürüyüş, yüzme, bisiklet veya kişinin durumuna uygun egzersizler, ileri yaşlarda bilişsel sağlığın korunmasına katkı sağlayabilecek alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Burada önemli olan ağır sporlar yapmak değil, hareketi hayatın bir parçası haline getirmek.

  • Beyni Çalıştıran Aktiviteler Önemli

Beyni düzenli olarak zihinsel aktivitelerle meşgul etmek, bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayabilir. Yeni bir şey öğrenmek, kitap okumak, yabancı dil çalışmak, müzikle ilgilenmek veya strateji gerektiren oyunlarla uğraşmak bu alışkanlıklar arasında yer alıyor.

WHO da bilişsel aktiviteleri ve öğrenmeye devam etmeyi öneriler arasında gösteriyor.

  • Sosyal Hayattan Kopmamak Beyni Destekliyor

Yalnızlık ve sosyal izolasyon, bilişsel gerilemeyle ilişkilendirilen faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Arkadaşlarla görüşmek, aile ilişkilerini sürdürmek, sosyal aktivitelere katılmak ve topluluk içinde kalmak beynin aktif kalmasına yardımcı olabilir.

  • Kalp Sağlığına Dikkat Etmek Beyni de Korumaya Yardımcı Olabilir

Beyin sağlığı ile damar sağlığı arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor. Yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi durumların kontrol altında tutulması, sadece kalp için değil beyin sağlığı açısından da önem taşıyor.

Omega-3 ve Vitamin Takviyeleri Neden Listede Yok?

Omega-3 ve Vitamin Takviyeleri Neden Listede Yok?

Yıllardır omega-3'ün beyin fonksiyonlarını desteklediği, B vitaminlerinin ise hafıza için önemli olduğu biliniyor. Ancak WHO'nun açıklaması farklı bir noktaya dikkat çekiyor:

Bu maddelerde eksiklik olmayan kişilerde, yalnızca demans riskini azaltmak amacıyla omega-3 veya vitamin takviyesi kullanmanın kanıtlanmış bir faydası bulunmuyor. DSÖ, mevcut bilimsel kanıtların bu takviyelerin sağlıklı bireylerde demansı önlediğini göstermek için yeterli olmadığını belirtiyor.

WHO;

  • B vitamini takviyelerini,

  • E vitamini takviyelerini,

  • Omega-3 yağ asitlerini,

  • Multivitamin ve mineral kombinasyonlarını demans riskini azaltmak amacıyla rutin olarak önermiyor.

Yani mesele, vitamin veya omega-3 takviyelerinin işe yaramaması değil. Sorun, eksikliği olmayan kişilerde bu takviyelerin demans riskini azaltmak amacıyla rutin kullanımını destekleyecek yeterli bilimsel kanıtın bulunmaması.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın