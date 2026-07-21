DSÖ Açıkladı: Beyni Korumak İçin Önerilenler Arasında Omega-3 ve Vitamin Takviyeleri Yok
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllardır beyin sağlığını desteklediği düşünülen omega-3, vitamin ve mineral takviyeleriyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. DSÖ, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı takviyelerin demans riskini azaltmada kanıtlanmış bir faydası bulunmadığını belirtti. Peki demanstan (bunamadan) korunmak için gerçekten ne yapmak gerekiyor? Hangi alışkanlıklar beyni koruyor, hangileri ise sanıldığı kadar etkili değil?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Nüfusu Yaşlanıyor, Demans Riski Artıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
WHO Açıkladı: Demans Riskini Azaltmak İçin Neler Yapılmalı?
Omega-3 ve Vitamin Takviyeleri Neden Listede Yok?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın