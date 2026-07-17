Psikologlar Açıkladı: Manipülatörlerin Sık Kullandığı 5 Cümle
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Bazı insanlar size karşı açık olmak yerine kelimelerle yönlendirmeyi tercih eder. Ancak bu ifadeler her zaman masum değildir! Suçluluk hissettiren, kendinizden şüphe etmenize neden olan veya sürekli açıklama yapmak zorunda bırakan cümlelerle sizi fark ettirmeden manipüle edebilirler. Psikologlara göre manipülasyonun en sık görülen işaretleri arasında yer alan cümleler ise belli oldu.
Peki manipülatif kişiler hangi ifadeleri kullanıyor? Manipülatörlere karşı nasıl davranmak gerekiyor? İşte uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken o sözler.
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1. “Sadece şaka yapıyordum”
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2. “Çok hassassın”
3. “Ben öyle bir şey demedim”
4. “Eğer beni gerçekten önemseseydin bunu yapardın”
5. “Herkes böyle düşünüyor”
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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