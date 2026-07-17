Psikologlar Açıkladı: Manipülatörlerin Sık Kullandığı 5 Cümle

Bazı insanlar size karşı açık olmak yerine kelimelerle yönlendirmeyi tercih eder. Ancak bu ifadeler her zaman masum değildir! Suçluluk hissettiren, kendinizden şüphe etmenize neden olan veya sürekli açıklama yapmak zorunda bırakan cümlelerle sizi fark ettirmeden manipüle edebilirler. Psikologlara göre manipülasyonun en sık görülen işaretleri arasında yer alan cümleler ise belli oldu.

Peki manipülatif kişiler hangi ifadeleri kullanıyor? Manipülatörlere karşı nasıl davranmak gerekiyor? İşte uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken o sözler.

Kaynak