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Psikologlar Açıkladı: Manipülatörlerin Sık Kullandığı 5 Cümle

Psikologlar Açıkladı: Manipülatörlerin Sık Kullandığı 5 Cümle

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 16:51
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Bazı insanlar size karşı açık olmak yerine kelimelerle yönlendirmeyi tercih eder. Ancak bu ifadeler her zaman masum değildir! Suçluluk hissettiren, kendinizden şüphe etmenize neden olan veya sürekli açıklama yapmak zorunda bırakan cümlelerle sizi fark ettirmeden manipüle edebilirler. Psikologlara göre manipülasyonun en sık görülen işaretleri arasında yer alan cümleler ise belli oldu.

Peki manipülatif kişiler hangi ifadeleri kullanıyor? Manipülatörlere karşı nasıl davranmak gerekiyor? İşte uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken o sözler.

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1. “Sadece şaka yapıyordum”

1. “Sadece şaka yapıyordum”

Bazen bir kişi söylediği kırıcı sözün ardından sorumluluk almak yerine bunu şakayla geçiştirmeye çalışabilir. Siz rahatsız olduğunuzu söylediğinizde “Ama ben sadece şaka yaptım” diyerek asıl konuyu sizin tepkinize çevirebilir. Bu süreçte, 'Ne kadar alıngansın', 'Şaka da kaldırmıyorsun' gibi üstelemelerle üzerinize daha da gelebilir! 

Bu durumda uzun uzun kendinizi savunmak yerine:

“Niyetin ne olursa olsun, söylediğin şey beni rahatsız etti.”

demek sınır koymanıza yardımcı olabilir.

2. “Çok hassassın”

2. “Çok hassassın”

Bu cümle, kişinin davranışını sorgulamak yerine sizin tepkinizi problem haline getirmeye çalışır. Birinin sizi kıran bir davranışını dile getirdiğinizde “abartıyorsun”, “fazla alıngansın” gibi cevaplar almak, duygularınızı geçersiz hissettirebilir.

Böyle bir durumda:

“Böyle hissetmemin bir nedeni var ve bunu konuşmak istiyorum.”

demek tartışmanın yönünü değiştirebilir.

3. “Ben öyle bir şey demedim”

3. “Ben öyle bir şey demedim”

Gerçekleri çarpıtmak veya geçmişte yaşanan bir olayı farklı göstermeye çalışmak, kişinin kendi hafızasından şüphe etmesine neden olabilir.

Uzmanlara göre böyle durumlarda tartışmayı büyütmek yerine:

“Sen olayı böyle hatırlıyorsun, ben farklı hatırlıyorum. Biraz daha anlatır mısın?”

gibi sakin sorular sormak karşı tarafın açıklama yapmasını sağlar.

4. “Eğer beni gerçekten önemseseydin bunu yapardın”

4. “Eğer beni gerçekten önemseseydin bunu yapardın”

Bu cümle genellikle sevgi veya bağlılık üzerinden baskı kurmaya çalışır. Bir kişinin size değer verip vermediğini tek bir davranış üzerinden ölçmeye çalışması, sağlıklı bir iletişim yöntemi değildir. Yani, 'Beni sevseydin böyle yapmazdın' tuzağına düşmemelisiniz. 

Hatta böyle bir durumda:

“Beni önemsemekle aynı fikirde olmak aynı şey değil.”

cevabı sınırlarınızı korumanıza yardımcı olabilir.

5. “Herkes böyle düşünüyor”

Manipülatif kişiler kendi fikrini güçlendirmek için çoğunluğun desteğini varmış gibi de gösterebilir. Ancak bir düşüncenin doğru olması, kaç kişinin onu söylediğiyle değil, dayandığı gerçeklerle ilgilidir.

Böyle bir durumda uzmanların önerdiği sakin yaklaşım:

“Bu kişilerin kim olduğunu ve neden böyle düşündüğünü merak ediyorum.”

şeklinde olabilir.

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Manipülasyonu Durduran Tek Cümleyi Açıklıyoruz!

Manipülasyonu Durduran Tek Cümleyi Açıklıyoruz!

Uzman Shadé Zahrai'ye göre manipülatif kişilere karşı en etkili yöntemlerden biri hemen savunmaya geçmemek. Bunun yerine:

“Bu ilginç. Bana biraz daha anlatır mısın?”

cümlesi kullanılabilir.

Bu ifade karşı tarafı suçlamaz ancak söylediklerini açmak zorunda bırakır. Manipülasyon çoğu zaman hızlı tepki, öfke veya suçluluk duygusu üzerinden ilerlediği için sakin kalmak iletişimde dengeyi yeniden kurabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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