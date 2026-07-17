Dünya’dan 50 Işık Yılı Uzakta Büyük Keşif: Gezegenin Atmosferi Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bilim insanları, Dünya’dan 50 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140 b gezegeninde helyum ağırlıklı atmosfer izleri tespit etti. Bu heyecan verici keşif, Güneş Sistemi'nin dışında devam eden yaşam araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. İşte, dünya dışında ilk kez atmosfer izine rastlanan gezegen LHS 1140 b!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya’ya Benzer Özellikler Taşıyan LHS 1140 b Gezegeni!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LHS 1140 b Gezegeninin Atmosferde Helyum Tespit Edildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın