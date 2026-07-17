Dünya’dan 50 Işık Yılı Uzakta Büyük Keşif: Gezegenin Atmosferi Var

Güneş Sistemi’nin dışında bulunan gezegenlerde atmosfer arayışı, uzun süredir uzay araştırmalarının en önemli başlıklarından biri olarak görülüyor. Ancak küçük ve kayalık gezegenlerin atmosferlerini tespit etmek, teknik zorluklar nedeniyle oldukça nadir gerçekleşiyor.

Harvard Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, Dünya’dan yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140 b gezegenini inceleyerek önemli bir sonuca ulaştı. Araştırmacılar, gezegenin çevresinde helyum ağırlıklı bir atmosferin izlerini tespit etti.

LHS 1140 b Neden Bu Kadar Önemli?

LHS 1140 b, yıldızının yaşanabilir bölgesi içinde bulunuyor. Bu bölge, bir gezegenin yüzeyinde uygun koşullar oluşması halinde suyun bulunabileceği uzaklık aralığı olarak kabul ediliyor.

Dünya’nın yaklaşık 1,7 katı büyüklüğündeki gezegen, bu nedenle yıllardır gök bilimcilerin dikkatini çekiyordu. Atmosferinin bulunması ise gezegenin geçmişi, yüzey koşulları ve yaşam için gerekli bileşenlere sahip olup olmadığı konusunda yeni araştırmaların önünü açabilir.