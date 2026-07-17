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Dünya’dan 50 Işık Yılı Uzakta Büyük Keşif: Gezegenin Atmosferi Var

Dünya’dan 50 Işık Yılı Uzakta Büyük Keşif: Gezegenin Atmosferi Var

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 16:27
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Bilim insanları, Dünya’dan 50 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140 b gezegeninde helyum ağırlıklı atmosfer izleri tespit etti. Bu heyecan verici keşif, Güneş Sistemi'nin dışında devam eden yaşam araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. İşte, dünya dışında ilk kez atmosfer izine rastlanan gezegen LHS 1140 b! 

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Dünya’ya Benzer Özellikler Taşıyan LHS 1140 b Gezegeni!

Dünya’ya Benzer Özellikler Taşıyan LHS 1140 b Gezegeni!

Güneş Sistemi’nin dışında bulunan gezegenlerde atmosfer arayışı, uzun süredir uzay araştırmalarının en önemli başlıklarından biri olarak görülüyor. Ancak küçük ve kayalık gezegenlerin atmosferlerini tespit etmek, teknik zorluklar nedeniyle oldukça nadir gerçekleşiyor.

Harvard Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, Dünya’dan yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140 b gezegenini inceleyerek önemli bir sonuca ulaştı. Araştırmacılar, gezegenin çevresinde helyum ağırlıklı bir atmosferin izlerini tespit etti.

LHS 1140 b Neden Bu Kadar Önemli?

LHS 1140 b, yıldızının yaşanabilir bölgesi içinde bulunuyor. Bu bölge, bir gezegenin yüzeyinde uygun koşullar oluşması halinde suyun bulunabileceği uzaklık aralığı olarak kabul ediliyor.

Dünya’nın yaklaşık 1,7 katı büyüklüğündeki gezegen, bu nedenle yıllardır gök bilimcilerin dikkatini çekiyordu. Atmosferinin bulunması ise gezegenin geçmişi, yüzey koşulları ve yaşam için gerekli bileşenlere sahip olup olmadığı konusunda yeni araştırmaların önünü açabilir.

LHS 1140 b Gezegeninin Atmosferde Helyum Tespit Edildi

LHS 1140 b Gezegeninin Atmosferde Helyum Tespit Edildi

Bilim insanları, gezegenin atmosferini doğrudan fotoğraflamak yerine yıldız ışığındaki küçük değişimleri analiz ederek keşfe ulaştı. Gezegen yıldızının önünden geçerken atmosferinden süzülen ışık incelendi ve helyuma ait izler belirlendi.

Araştırmacılara göre bu keşif, küçük ve kayalık ötegezegenlerin atmosferlerini incelemek açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

Yeni Bir Dünya Bulunduğu Anlamına Gelmiyor Ama! 

Bilim insanları keşfi heyecan verici bulsa da LHS 1140 b'nin yaşam barındırdığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Atmosferin yapısı, gezegenin yüzey koşulları ve yaşam için gerekli diğer kimyasal bileşenlerin araştırılması gerekiyor.

Ancak bu keşif, gelecekte Dünya dışı yaşam arayışında incelenecek gezegenlerin sayısını artırabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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