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Bilim İnsanları Keşfetti: İkinci Çocuk Anne Beynini Değiştiriyor

Bilim İnsanları Keşfetti: İkinci Çocuk Anne Beynini Değiştiriyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 15:16
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Hamileliğin kadın vücudunda büyük değişimlere neden olduğu zaten biliniyor. Ancak bilim insanları, ikinci gebeliğin anne beyninde ilk gebelikten farklı bazı değişimlere yol açtığını ortaya çıkardı. Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, ikinci çocukla birlikte annenin beyninde yaşanan değişimler bir hayli dikkat çekici! 

İşte detaylar. 

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Bir bebeğin dünyaya gelmesi sadece vücudu değil, anne beynini de değiştiriyor!

Bir bebeğin dünyaya gelmesi sadece vücudu değil, anne beynini de değiştiriyor!

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, 110 kadının gebelik öncesi ve sonrası beyin görüntülerini inceleyerek ilk kez anne olanlarla ikinci kez anne olan kadınların beyinlerindeki değişimleri karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçları, ikinci gebeliğin de beyni değiştirdiğini ancak bu değişimlerin ilk gebelikten farklı bölgelerde yoğunlaştığını gösterdi.

Peki, İkinci Gebelikte Beyinde Neler Değişiyor?

Peki, İkinci Gebelikte Beyinde Neler Değişiyor?

İkinci gebelikle birlikte anne beyninde ilk hamilelikten farklı bir uyum süreci başlıyor. Bilim insanları, bu dönemde özellikle dikkat, çevresel algı ve beyin ağları arasındaki bağlantılarda dikkat çeken değişimler gözlemledi. Gelin, araştırma verilerini biraz daha detaylı inceleyelim: 

- Dikkat Sistemi Daha Fazla Değişiyor

İkinci gebelik sırasında beynin dikkat yönetimi ve çevreden gelen sinyallere tepki verme ile ilişkili ağlarında daha belirgin değişimler görüldü.

Bilim insanları bunun, annenin birden fazla çocuğun ihtiyaçlarını takip etmesine yardımcı olan bir uyum süreci olabileceğini düşünüyor.

- Beyin Dış Dünyaya Daha Fazla Odaklanıyor

İlk gebelikte değişimler daha çok kişinin kendini algılaması, sosyal ilişkiler ve başkalarının duygularını anlamayla bağlantılı beyin ağlarında görülürken, ikinci gebelikte dış dünyaya yönelik sistemlerde daha güçlü değişimler ortaya çıktı.

- Anne-Bebek Bağıyla İlişkili Değişimler Yaşanıyor

Araştırma, gebelik sırasında beyinde meydana gelen değişimlerin anne ile çocuk arasındaki bağ kurma süreciyle bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Ancak bu bağlantının ilk gebelikte daha belirgin olduğu, ikinci gebelikte ise farklı beyin sistemlerinin daha fazla devreye girdiği görüldü.

- Beyin Kendini Yeniden Organize Ediyor

Araştırmacılar ikinci gebelikte gri madde, beyaz madde bağlantıları ve beyin ağlarının çalışma düzeninde değişimler tespit etti.

Bu durum ise kayıp olarak değil, beynin yeni yaşam koşullarına uyum sağlama ve bazı işlevleri daha verimli hale getirme süreci olarak değerlendiriliyor.

- Değişim Çoklu Görev Becerileriyle Bağlantılı Olabilir

İkinci çocukla birlikte anneler genellikle aynı anda daha fazla ihtiyacı takip etmek zorunda kalıyor. Araştırmacılar, beyindeki dikkat ve duyusal işlemleme değişimlerinin bu yeni düzene uyum sağlamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Araştırmalar Anne Ruh Sağlığı Açısından Önemli Olabilir!

Çalışmada, gebelik sırasında meydana gelen beyin değişimleriyle doğum çevresi depresyon belirtileri arasında bağlantılar incelendi. Bilim insanları bu tür çalışmaların ileride annelerin ruh sağlığı sorunlarını daha erken fark etmek ve desteklemek için kullanılabileceğini düşünüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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