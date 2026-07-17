Bilim İnsanları Keşfetti: İkinci Çocuk Anne Beynini Değiştiriyor
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Hamileliğin kadın vücudunda büyük değişimlere neden olduğu zaten biliniyor. Ancak bilim insanları, ikinci gebeliğin anne beyninde ilk gebelikten farklı bazı değişimlere yol açtığını ortaya çıkardı. Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, ikinci çocukla birlikte annenin beyninde yaşanan değişimler bir hayli dikkat çekici!
İşte detaylar.
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Bir bebeğin dünyaya gelmesi sadece vücudu değil, anne beynini de değiştiriyor!
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Peki, İkinci Gebelikte Beyinde Neler Değişiyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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