Bağırsakları Temizlemeye Yardımcı 10 Besin

ETimes'in derlediği listeye göre, düzenli bağırsak hareketlerini destekleyebilecek 10 besin ise şu şekilde:

1. Papaya

Papaya, hem çözünür hem de çözünmez lif içeriyor. Ayrıca 'papain' adı verilen doğal enzimi sayesinde proteinlerin sindirilmesine yardımcı olurken, yüksek su içeriğiyle dışkının daha yumuşak olmasına destek sağlayabiliyor.

2. Kuru Erik

Kabızlık denildiğinde ilk akla gelen besinlerden biri olan kuru erik; lif ve doğal sorbitol bakımından zengin. Sorbitol, bağırsaklara su çekerek dışkının daha kolay ilerlemesine yardımcı olabiliyor.

3. Yulaf

Beta-glukan adı verilen çözünür lif açısından zengin olan yulaf, bağırsak dostu bakterileri beslemeye yardımcı oluyor. Düzenli tüketildiğinde sindirimi destekleyerek bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlayabiliyor.

4. Chia Tohumu

Su ile birleştiğinde jel kıvamına gelen chia tohumu, lif ve sıvıyı bir araya getirerek dışkı hacmini artırabiliyor. Bu özelliği sayesinde bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek oluyor.

5. Kivi

C vitamini bakımından zengin olan kivi, aynı zamanda lif ve 'aktinidin' adlı doğal enzimi içeriyor. Araştırmalar, düzenli kivi tüketiminin bağırsak hareketlerini artırabileceğini gösteriyor.

6. Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, pazı, roka ve benzeri yeşil yapraklı sebzeler; lif, magnezyum ve su açısından oldukça zengin. Özellikle magnezyumun bağırsaklara su çekmeye yardımcı olması nedeniyle sindirim sistemini desteklediği belirtiliyor.

7. Armut

Kabuklu tüketildiğinde oldukça yüksek miktarda lif sağlayan armut, doğal sorbitol ve fruktoz içeriği sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkıda bulunabiliyor.

8. Keten Tohumu

Tıpkı papaya gibi hem çözünür hem de çözünmez lif içeren keten tohumu da dışkı hacmini artırmaya yardımcı olurken sağlıklı yağ asitleriyle de sindirim sistemini destekliyor. Öğütülmüş olarak tüketilmesi öneriliyor.

9. Fasulye, Mercimek ve Nohut

Baklagiller ise lif bakımından en güçlü besin gruplarından biridir. Aynı zamanda bağırsak florasını besleyen faydalı bakterilerin çoğalmasına destek olarak kolon sağlığının korunmasına katkı sağlayabiliyor.

10. Yoğurt

Probiyotik içeren, yani canlı kültür içeren doğal yoğurtlar; bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Her bireyde etkisi aynı olmasa da düzenli tüketildiğinde sindirim konforunu artırabileceği ifade ediliyor.