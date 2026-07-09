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Bağırsakları Temizlemeye Yardımcı 10 Besin

Bağırsakları Temizlemeye Yardımcı 10 Besin

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 16:58
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Sindirim sistemimiz sadece yediğimiz gıdaları parçalamakla kalmaz; bağışıklık sisteminden vitamin emilimine, metabolizmanın düzenli çalışmasından genel yaşam kalitesine kadar birçok önemli süreçte rol oynar. Bu nedenle bağırsak sağlığını destekleyen besinleri tüketmek düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. The Times of India (ETimes) tarafından yayınlanan bir makale, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilecek 10 besini listeledi. 

İşte, kabızlık riskini azaltmaya ve sindirim sisteminin sağlıklı işleyişini desteklemeye yardımcı olabilecek 10 besin. 

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Bağırsak Sağlığı Yaşam Kalitenizi Belirliyor!

Bağırsak Sağlığı Yaşam Kalitenizi Belirliyor!

Bağırsak sağlığı, yalnızca sindirim sistemi için değil, genel sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi; besinlerin verimli şekilde emilmesine, bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve günlük yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlıklı beslenmenin temel taşlarından birinin yeterli miktarda sebze, meyve, tam tahıl ve diğer lif bakımından zengin besinleri tüketmek olduğunu vurguluyor. Yeterli lif alımı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olurken kabızlık gibi yaygın sindirim sorunlarının önlenmesini de destekliyor. Bu nedenle günlük beslenmede lif açısından zengin gıdalara daha fazla yer vermek, bağırsak sağlığını korumanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor.

İşte Bağırsakları Doğal Yollarla Temizleyen 10 Besin

İşte Bağırsakları Doğal Yollarla Temizleyen 10 Besin

ETimes'in derlediği listeye göre, düzenli bağırsak hareketlerini destekleyebilecek 10 besin ise şu şekilde:

1. Papaya

Papaya, hem çözünür hem de çözünmez lif içeriyor. Ayrıca 'papain' adı verilen doğal enzimi sayesinde proteinlerin sindirilmesine yardımcı olurken, yüksek su içeriğiyle dışkının daha yumuşak olmasına destek sağlayabiliyor.

2. Kuru Erik

Kabızlık denildiğinde ilk akla gelen besinlerden biri olan kuru erik; lif ve doğal sorbitol bakımından zengin. Sorbitol, bağırsaklara su çekerek dışkının daha kolay ilerlemesine yardımcı olabiliyor.

3. Yulaf

Beta-glukan adı verilen çözünür lif açısından zengin olan yulaf, bağırsak dostu bakterileri beslemeye yardımcı oluyor. Düzenli tüketildiğinde sindirimi destekleyerek bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlayabiliyor.

4. Chia Tohumu

Su ile birleştiğinde jel kıvamına gelen chia tohumu, lif ve sıvıyı bir araya getirerek dışkı hacmini artırabiliyor. Bu özelliği sayesinde bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek oluyor.

5. Kivi

C vitamini bakımından zengin olan kivi, aynı zamanda lif ve 'aktinidin' adlı doğal enzimi içeriyor. Araştırmalar, düzenli kivi tüketiminin bağırsak hareketlerini artırabileceğini gösteriyor.

6. Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, pazı, roka ve benzeri yeşil yapraklı sebzeler; lif, magnezyum ve su açısından oldukça zengin. Özellikle magnezyumun bağırsaklara su çekmeye yardımcı olması nedeniyle sindirim sistemini desteklediği belirtiliyor.

7. Armut

Kabuklu tüketildiğinde oldukça yüksek miktarda lif sağlayan armut, doğal sorbitol ve fruktoz içeriği sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkıda bulunabiliyor.

8. Keten Tohumu

Tıpkı papaya gibi hem çözünür hem de çözünmez lif içeren keten tohumu da dışkı hacmini artırmaya yardımcı olurken sağlıklı yağ asitleriyle de sindirim sistemini destekliyor. Öğütülmüş olarak tüketilmesi öneriliyor.

9. Fasulye, Mercimek ve Nohut

Baklagiller ise lif bakımından en güçlü besin gruplarından biridir. Aynı zamanda bağırsak florasını besleyen faydalı bakterilerin çoğalmasına destek olarak kolon sağlığının korunmasına katkı sağlayabiliyor.

10. Yoğurt

Probiyotik içeren, yani canlı kültür içeren doğal yoğurtlar; bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Her bireyde etkisi aynı olmasa da düzenli tüketildiğinde sindirim konforunu artırabileceği ifade ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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