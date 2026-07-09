Dünyanın En Güzel Gün Batımı Noktası Türkiye'den Seçildi
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölge, AllClear Travel Insurance tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonları” araştırmasında zirve belli oldu! Eşsiz peribacaları, vadileri ve tarihi dokusuyla ünlü bölgemiz Kapadokya, dünyanın en popüler rotalarını geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.
İşte, detaylar.
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Kapadokya, Gün Batımı Manzaralarıyla Dünyaya Damga Vurdu
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Kızılçukur Vadisi’nden Uçhisar’a Uzanan Büyüleyici Manzara
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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