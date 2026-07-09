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Yaşam
Dünyanın En Güzel Gün Batımı Noktası Türkiye'den Seçildi

Dünyanın En Güzel Gün Batımı Noktası Türkiye'den Seçildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 16:12
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölge, AllClear Travel Insurance tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonları” araştırmasında zirve belli oldu! Eşsiz peribacaları, vadileri ve tarihi dokusuyla ünlü bölgemiz Kapadokya, dünyanın en popüler rotalarını geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. 

İşte, detaylar. 

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Kapadokya, Gün Batımı Manzaralarıyla Dünyaya Damga Vurdu

Kapadokya, Gün Batımı Manzaralarıyla Dünyaya Damga Vurdu

Dünyanın gözü Kapadokya'nın üzerinde! UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölge, AllClear Travel Insurance tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonları” araştırmasında ilk sırada yer aldı.

Araştırma, manzara kalitesi, hava koşulları, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri gibi çeşitli faktörleri değerlendirdi. AllClear Travel Insurance'ın 2025 verilerine dayanan uluslararası araştırmasında Kapadokya, 100 üzerinden 86,1 puan alarak Waikiki Beach, Grand Canyon ve Taj Mahal gibi dünyaca ünlü turistik mekanları geride bıraktı ve listeye lider olarak girdi!

Kızılçukur Vadisi’nden Uçhisar’a Uzanan Büyüleyici Manzara

Kızılçukur Vadisi’nden Uçhisar’a Uzanan Büyüleyici Manzara

Türkiye'nin en büyülü bölgelerinden biri olarak kabul edilen Kapadokya, gün batımını izlemek için mükemmel bir yer olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği noktalar arasında. Günün son ışıklarının peribacaları ve vadileri kızıl, turuncu ve altın tonlarına boyaması, Kapadokya'yı bir açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştürüyor!

Bölgedeki panoramik izleme noktaları kadar, ATV turları ve atlı doğa gezileri de ziyaretçilere gün batımını farklı açılardan deneyimleme fırsatı sunuyor. Kapadokya, sıcak hava balonu turları da gün batımını peribacaları ve tarihi dokunun bir araya geldiği benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. 

Kapadokya'da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

Dünyanın gözünü diktiği bu eşsiz coğrafyayı ziyaret etmeye hazırlanıyorsanız; Kapadokya'nın sadece doğal güzelliklerle değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihi mirasıyla da ziyaretçilerini büyülediğini unutmayın. Kaya oyma kiliselerini, yer altı şehirlerini ve geleneksel taş yapılarını ziyaret etmeden dönmeyin. 

Kapadokya, son yıllarda gastronomi alanında da adından söz ettiriyor. Bölgedeki bazı restoranlar Michelin Rehberi’nin tavsiye listesinde yer alırken, testi kebabı, Nevşehir mantısı, kabak çekirdeği ve yöresel şaraplar gibi geleneksel lezzetler de ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Kapadokya, eşsiz manzaralarının yanı sıra binlerce yıllık mutfak kültürüyle de dünya turizmindeki yerini güçlendiriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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