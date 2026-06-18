Kapadokya'daki En İyi Restoranlar Listesi - 2026 Güncel Rehber

Kapadokya; Göreme, Ürgüp, Uçhisar ve Avanos gibi birbirine yakın ama atmosfer olarak farklı karakteristiklere sahip kasabalardan oluşur. Restoran seçiminizi, bulunduğunuz bölgenin sunduğu manzaraya ve tarihi dokuya göre şekillendirebilirsiniz.

Göreme'deki En İyi Restoranlar: Tarihi Atmosferde Yemek

Göreme, peribacalarının en yoğun bulunduğu, bölgenin tam kalbi konumundaki yerleşim yeridir. Buradaki restoranlar genellikle avlu ve taş konak konseptleriyle tarihi atmosferi birebir yaşatır.

- Seten Restaurant

Kapadokya'nın büyüleyici dokusunu modern bir dokunuşla tabağınıza taşıyan Seten Restaurant, Göreme'nin kalbinde Michelin Rehberi tavsiyeli özel bir duraktır. Taş mimarisi ve geleneksel avlu konseptiyle öne çıkan mekan, Anadolu'nun kadim lezzetlerini fine-dining zarafetiyle sunmaktadır. Özellikle şarap mahzeni ve özenle hazırlanan tadım menüleri, gastronomi tutkunları için benzersiz bir akşam yemeği vadeder. Rezervasyonsuz yer bulmak oldukça zordur.

Adres: Aydınlı Mah. Çakmaklı Sk. No: 35, Göreme / Nevşehir

Instagram: @setenrestaurant

- Topdeck Cave Restaurant

Göreme'nin saklı kalmış yıldızlarından biri olan Topdeck Cave Restaurant, küçük ve samimi bir işletme sıcaklığını lüks bir hizmet anlayışıyla birleştiriyor. Gerçek bir mağaranın içinde, dilerseniz geleneksel yer sofralarında dilerseniz klasik masalarda yemek yiyebiliyorsunuz. Sınırlı sayıda misafir kabul eden bu butik restoran, özenle seçilmiş yerel malzemelerle hazırlanan fiks menüleri ve samimi ortamıyla unutulmaz bir akşam sunuyor.

Adres: Hafız Abdullah Sok. No: 15, Göreme

Instagram: @topdeckcaverestaurant

- Pumpkin Göreme Restaurant and Art Gallery

Balkabaklarından yapılmış yüzlerce el yapımı lamba ile aydınlatılan Pumpkin Göreme, hem sanat galerisi hem de restoran olarak hizmet veren çok yönlü bir mekandır. Sadece fiks menü servis eden restoran, günlük taze malzemelerle hazırlanan organik lezzetleriyle fark yaratıyor. Görsel bir şölen sunan atmosferi, loş ve romantik ortamıyla bölgede mutlaka ziyaret edilmesi gereken konsept mekanlardan biridir.

Adres: İçeridere Sk. No:7, Göreme

Instagram: @pumpkingoreme

Ürgüp ve Avanos'ta Yerel Lezzetler Sunan Restoranlar

Ürgüp, tarihi konakları ve üst düzey lüks otelleriyle elit bir profil çizerken; Kızılırmak kıyısındaki Avanos, el sanatları ve nehir manzarası eşliğinde zarif yemek durakları barındırır.

- Revithia

Türkiye’nin Michelin Yıldızlı mekanlarından biri olan Revithia, Ürgüp’te eski bir konakta misafirlerini ağırlamaktadır. Şef Duran Özdemir önderliğinde hazırlanan menü, Kapadokya’nın unutulmaya yüz tutmuş yerel reçetelerini çağdaş tekniklerle harmanlıyor. Sütte pişen kuzu ve fermente tahıllar gibi yöresel dokunuşlar, modern sunumlarla birleşerek eşsiz bir gastronomi yolculuğu yaratıyor. Bu üst düzey restoran, bölgenin en prestijli adreslerinin başında gelmektedir.

Adres: Kayakapı Mah. Davut Ağa Sk. No: 1, Ürgüp

Instagram: @therevithia

- Virtus Restaurant

Sacred House bünyesinde yer alan Virtus Restaurant, Ürgüp'te Orta Çağ esintili, mistik ve son derece lüks bir gastronomi deneyimi sunmaktadır. Loş ışıklar, antika detaylar ve gümüş şamdanlar eşliğinde sunulan uluslararası menü, damak zevkine düşkün olanları fazlasıyla tatmin edecektir. Sadece bir yemek değil, adeta bir dönem filminin içinde hissetmenizi sağlayan bu özel mekanı, romantik kutlamalarınız için değerlendirmelisiniz.

Adres: Duayeri Mah. Barbaros Hayrettin Sok. No: 25, Ürgüp

Instagram: @virtusrestaurant

- Seyyahhan Restaurant

Avanos'un tarihi atmosferini yansıtan Seyyahhan, muazzam Kızılırmak manzarası ve taş mimarisiyle öne çıkıyor. Geniş terası ve ferah iç mekanıyla dikkat çeken restoran, özellikle yöresel et yemekleri ve geleneksel meze çeşitlerinde oldukça iddialı. Bölgenin çömlek kültürüyle harmanlanmış sunumları, misafirlere hem görsel hem de lezzet açısından otantik ve yüksek standartlı bir yemek deneyimi yaşatıyor.

Adres: İkinci Küme Mah. Maltepe Sokağı, Hasan Kalesi Mevki, No: D144, Avanos / Nevşehir

Instagram: @seyyahhankapadokya

Uçhisar ve Ortahisar'da Manzaralı Yemek Adresleri

Bölgenin en yüksek noktası olan Uçhisar ile hemen karşısındaki Ortahisar, görkemli kale manzaraları ve uçsuz bucaksız vadi panoramalarıyla özellikle şık akşam yemeklerinin değişmez adresleridir.

- Lil'a Restaurant

Uçhisar'da yer alan ve Michelin Tavsiye listesinde bulunan Lil'a, Museum Hotel'in eşsiz manzarasına karşı konumlanmış elit bir restorandır. Relais & Châteaux standartlarındaki hizmet kalitesi ve Şef Saygın Sesli'nin yaratıcı dokunuşlarıyla zenginleşen menüsü, Anadolu mutfağını evrensel bir boyuta taşıyor. Panoramik Kapadokya manzarası eşliğinde sunulan rafine tabaklar, bu mekanı lüks kavramının tam karşılığı haline getiriyor.

Adres: Tekelli Mah. Eski Göreme Cad. No: 2, Uçhisar

Instagram: @lilacappadocia

- Moniq Restaurant

Uçhisar'da Taşkonaklar bünyesinde hizmet veren Moniq, Güvercinlik Vadisi'ne nazır konumu ve Michelin Guide tavsiyesiyle öne çıkan iddialı bir mekandır. Doğal mağara akustiği ve modern Anadolu mutfağı konseptini birleştiren restoran, özellikle volkanik şarap seçkisiyle dikkat çekiyor. Gün batımında terasta alacağınız bir akşam yemeği, Kapadokya seyahatinizin en unutulmaz, estetik ve lezzet dolu anlarından biri olmaya adaydır.

Adres: Aşağı Mah. Gedik Sok. No: 8, Uçhisar

Instagram: @moniq.restaurant

- Reserved Cappadocia

Ortahisar'ın tarihi dokusuyla iç içe olan Reserved, Michelin Rehberi'nde yer alarak kalitesini kanıtlamış bir başka seçkin adrestir. Şef Mehmet Gök'ün liderliğinde, yöresel malzemelerin modern gastronomi teknikleriyle yorumlandığı menü, damaklarda kalıcı bir iz bırakıyor. Zarif iç dekorasyonu, özenli servis ekibi ve zengin şarap kavıyla öne çıkan restoran, elit ve mesafeli bir şıklık arayanlar için idealdir.

Adres: Aşağı Mah. Menderes Cad. No: 50 - 1, Uçhisar / Nevşehir

Instagram: @reservedcappadocia