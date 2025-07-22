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En İyi Kapadokya Kahvaltı Mekanları! Görenin Aklını Başından Alan Kapadokya'daki Kahvaltı Durakları

En İyi Kapadokya Kahvaltı Mekanları! Görenin Aklını Başından Alan Kapadokya'daki Kahvaltı Durakları

Nevşehir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 14:14

Eşsiz Kapadokya bölgesinin kalbinde yer alan Nevşehir'de güne güzel bir manzara ve eşsiz lezzetlerle başlamak istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Şehrin tarihi atmosferi, büyüleyici güzelliği, sıcak hava balonları ve yemyeşil doğasının eşlik edeceği unutulmaz gün doğumunda yediğiniz her lezzetin tadı damağınızda kalacak. 

Bölgenin yörel lezzetleri ve doğal ürünleriyle hazırlanan organik kahvaltılar da manzaranın tadını katlayacak. Peki, unutulmaz bir başlangıç için Kapadokya'da nerede kahvaltı edilir? Kapadokya'nın en güzel kahvaltıcıları hangileri? 

İşte, en iyi Kapadokya kahvaltı mekanları...

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Karşı Bucak Kahvaltı Cafe

Karşı Bucak Kahvaltı Cafe

Eşi benzeri olmayan Kapadokya'nın göz alıcı manzarası ve balonların gökyüzünü kapladığı keyifli anları seyrederek kahvaltı etmek isterseniz, Karşı Bucak Kahvaltı Göreme'de! 

Adres: Uzundere Caddesi Orta Mah. Kara Mızrak Sokak, Göreme 50180

Instagram: @karsi_bucak_kahvalti_cafe

Konum

Görkündere Cafe Breakfast

Görkündere Cafe Breakfast

Bir yanda Görkündere vadisinin eşsiz manzarası bir yanda kadenin yemyeşil bahçesi huzurlu bir başlangıcın adresi oluyor. 

Adres: İsali - Gaferli - Avcılar, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram@gorkundere_cafe_breakfast

Konum

Safran Terrace Restaurant

Safran Terrace Restaurant

Göreme manzaralı terasta tarih ve doğa birbirine karışırken organik bir kahvaltı sizi bekliyor. Safran Terrace Restaurant, Safran Cave Hotel mutfağından lezzetler sunuyor. 

Adres: Safran Cave Hotel, Orta Mahalle, Kağnı Yolu Sk. no:3, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram@safran_terrace_restaurant

Konum

Çınarlı Cafe Restaurant

Çınarlı Cafe Restaurant

Kapadokya'nın huzuru Ürgüp'te hissedilir diyenler için Çınarlı Cafe Restaurant, bahçe içindeki konumuyla doğa içinde keyifli bir başlangıcın adresi oluyor. 

Adres: Bahçelievler Mahallesi 28. Cadde No:83 50402 Ürgüp/ Nevşehir

Instagram@cinarlicaferestorant

Konum

Deringöller Kahvaltı ve Cafe

Deringöller Kahvaltı ve Cafe

Kapadokya'ya has dokusu ve eşsiz manzarasıyıla sizi büyüleyecek olan Deringöller Kahvaltı ve Cafe'de envaiçeşit lezzetle özel bir kahvaltı sizi bekliyor. 

Adres: Dutlu Cami Mahallesi Dedeli Başı Sokak no10, 50400 Ürgüp/Nevşehir

Instagram@deringollerkahvalti

Konum

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Cappadocia Sunrise Breakfast

Cappadocia Sunrise Breakfast

Kapadokya vadisinde, kendinizi balonlara dokunacak kadar yakın hissedeceğiniz Cappadocia Sunrise Breakfast'ta özenle hazırlanan bir kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz. Çocuklarınız oyun alanlarında eğlenirken kahvenizi içmeyi de unutmayın. 

Adres: Kasabası Nevşehir, Nefit Mevki, 50180 Nevşehir 

Instagram@cappadociasunrisebreakfast

Konum

Kıyı Cafe

Kıyı Cafe

Kızılırmak manzarası eşliğinde doğanın tam kalbinde Avanos'ta kahvaltı için Kıyı Cafe'yi tercih edebilirsiniz. Gözlemelerini tatmayı unutmayın. 

Adres: Yukarı Vatan Cad. Asma köprü Yanı, 50860 Avanos/Nevşehir

Instagram@kiyicafe

Konum

Mado Cafe Avanos

Mado Cafe Avanos

'Gerçek lezzetler her yerde sizinle' diyen Mado, Kapadokya'da da tercihiniz ise Avanos'taki kahvaltı adresiniz de Mado Cafe olabilir. 

Adres: Bahçelievler Mahallesi Asmaaltı Köprü Yanı Kızılırmak Kenarı, 50500 Nevşehir, Avanos 50500

Instagram@mado.avanos

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Zen Cappadocia Hotel & Kapadokya Kahvaltı

Zen Cappadocia Hotel & Kapadokya Kahvaltı

Kapadokya'nın en eşsiz manzaralarından birini seyre hazır olun! Zen Kapadokya Kahvaltı'da enfes bir güne başlayacaksınız. 

Adres: Mahalle, Tekelli, Karlık Sk. No:10, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram@zencappadocia

Konum

Çiko Tea Garden - Çiko'nun Yeri

Çiko Tea Garden - Çiko'nun Yeri

Uçhisar'da Kapadokya'yı seyretmeye doyamayacağınız Çiko'nun Yeri'nde enfes lezzetlerle kahvaltı sizi bekliyor.  

Adres: Tekelli, Cici Ahbab Sk. No:12, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram@cikoteagarden

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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