En İyi Kapadokya Kahvaltı Mekanları! Görenin Aklını Başından Alan Kapadokya'daki Kahvaltı Durakları
Eşsiz Kapadokya bölgesinin kalbinde yer alan Nevşehir'de güne güzel bir manzara ve eşsiz lezzetlerle başlamak istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Şehrin tarihi atmosferi, büyüleyici güzelliği, sıcak hava balonları ve yemyeşil doğasının eşlik edeceği unutulmaz gün doğumunda yediğiniz her lezzetin tadı damağınızda kalacak.
Bölgenin yörel lezzetleri ve doğal ürünleriyle hazırlanan organik kahvaltılar da manzaranın tadını katlayacak. Peki, unutulmaz bir başlangıç için Kapadokya'da nerede kahvaltı edilir? Kapadokya'nın en güzel kahvaltıcıları hangileri?
İşte, en iyi Kapadokya kahvaltı mekanları...
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Karşı Bucak Kahvaltı Cafe
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Görkündere Cafe Breakfast
Safran Terrace Restaurant
Çınarlı Cafe Restaurant
Deringöller Kahvaltı ve Cafe
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Cappadocia Sunrise Breakfast
Kıyı Cafe
Mado Cafe Avanos
Zen Cappadocia Hotel & Kapadokya Kahvaltı
Çiko Tea Garden - Çiko'nun Yeri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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