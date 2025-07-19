En İyi Maltepe Kahvaltı Mekanları! Kahvaltı Aşıkları İçin Maltepe'de Huzur, Manzara ve Çayın Adresi
Güne güzel bir başlangıç yapmak için Maltepe'de Adalar manzarası eşliğinde enfes bir kahvaltıya ne dersiniz? Tabii tercihiniz, şehrin gürültüsü ve stresinden uzaklaşacağınız orman içinde huzur dolu bir sosyal tesis ya da restoran da olabilir. Sizin için seçtiğimiz Maltepe kahvaltı mekanları arasından favorinizi ise merak ediyoruz.
Gelin, günün en önemli öğünüyle enerji dolu bir pazar rutini için en iyi Maltepe kahvaltıcılarına birlikte göz atalım. Şehrin içinde huzura yolculuk ve ziyafet sizi bekliyor.
İşte, Maltepe'nin en iyi kahvaltıcıları
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Reçine Cafe Restoran
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Bist Bahçe İstanbul
The Hunger Piazza AVM
Avşar Kaz Tandır
Tarihi Beşçeşmeler Simit Fırını
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New Şato Plus
Kahve Durağı
Timboo Cafe Maltepe Piazza AVM
Kırıntı Hiltown
Happy Moon’s,Happy Moon’s Hiltown AVM
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Şato İstanbul Cafe&Restaurant
Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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