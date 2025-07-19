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En İyi Maltepe Kahvaltı Mekanları! Kahvaltı Aşıkları İçin Maltepe'de Huzur, Manzara ve Çayın Adresi

En İyi Maltepe Kahvaltı Mekanları! Kahvaltı Aşıkları İçin Maltepe'de Huzur, Manzara ve Çayın Adresi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.07.2025 - 18:00

Güne güzel bir başlangıç yapmak için Maltepe'de Adalar manzarası eşliğinde enfes bir kahvaltıya ne dersiniz? Tabii tercihiniz, şehrin gürültüsü ve stresinden uzaklaşacağınız orman içinde huzur dolu bir sosyal tesis ya da restoran da olabilir. Sizin için seçtiğimiz Maltepe kahvaltı mekanları arasından favorinizi ise merak ediyoruz. 

Gelin, günün en önemli öğünüyle enerji dolu bir pazar rutini için en iyi Maltepe kahvaltıcılarına birlikte göz atalım. Şehrin içinde huzura yolculuk ve ziyafet sizi bekliyor. 

İşte, Maltepe'nin en iyi kahvaltıcıları

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Reçine Cafe Restoran

Reçine Cafe Restoran

Ormanın içinde huzurlu bir sabaha başlamak istiyorsanız, Reçine Cafe Restoran tam size göre. Yazın ağaçların altında, kışın ise sobanın başında semaverde demlenen çay eşliğinde kahvaltı edebilirsiniz. 

Adres: Başıbüyük Mah. Emek Cad. No:302 Maltepe /İstanbul - Turkey

Instagram: @recinecaferestoran

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Bist Bahçe İstanbul

Bist Bahçe İstanbul

Bist Bahçe İstanbul'da enfes bir kahvaltının ardından çocuklarınızla dev satranç tahtasında eğlenebilirsiniz. Burada siz kahvaltınızı ederken çocukların doyasıya eğleneceği oyun alanları da bulunuyor.   

Adres: Yalı Rıhtım Caddesi No:62/A, Ardıçlık sok No:2, 34844 Maltepe/İstanbul

Instagram: @bistbahce

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The Hunger Piazza AVM

The Hunger Piazza AVM

2012 yılında İstanbul'da konuklarına kapılarını açan The Hunger, günümüzde pek çok ilde faaliyet gösteriyor. Hunger lezzetlerini Piazza AVM'de deneyimlemek isteyenler için kahvaltı eşsiz bir başlangıç olabilir. 

Adres: Maltepe Piazza Mall Cevizli, Tugay Yolu Cd. No:77, 34846 Maltepe/İstanbul

Instagram: @thehunger

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Avşar Kaz Tandır

Avşar Kaz Tandır

Maltepe Sahilinde Adalara, geleneksel lezzetlerle kahvaltı keyfi için Avşar Kaz Tandır'ı ziyaret edin. Burada, Ardahan yöresinin serpme kahvaltısı ile güne başlayabilirsiniz. 

Adres: Yalı Mh. Turgut Özal Bulvarı Dragos-Bostancı Yolu Dr. Sadık Ahmet Durağı, Karşısı, 34844 Maltepe

Instagram: @avsarkaztandir

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Tarihi Beşçeşmeler Simit Fırını

Tarihi Beşçeşmeler Simit Fırını

1810 yılında Rum bir aile tarafından bölgenin ilk yapısı olarak inşa edilen Tarihi Beşçeşmeler Simit Fırını'nın ilk adı 'Fatma Hanım'ın Fırını' idi. Beşçemeler meydanındaki fırında tazecik simit eşliğinde kahvaltı edebilir ya da simitlerinizi alıp evinizde kahvaltı keyfi yapabilirsiniz. 

Adres: Yalı, Beşçeşmeler Sk. No:12, 34844 Maltepe/İstanbul

Instagram: @bescesmelersimit

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New Şato Plus

New Şato Plus

New Şato Plus, 'Keyifli birliktelikler' mottosuyla ve menü çeşitliliğiyle Maltepe'de kahvaltı denilince akla gelen mekanlar arasında. Kahvaltınızı ederken çocuklarınızın eğlenebileceği bir oyun alanı da bulunan kafe restoranda ziyafet sizi bekliyor. 

Adres: Çınar Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No 89 Maltepe | İstanbul

Instagram: @newsatoplus

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Kahve Durağı

Kahve Durağı

Maltepe Sahil'de güzel bir kahvaltı için Kahve Durağı'nı tercih edebilirsiniz. Klimalı salonda, menemen, sahanda yumurta, omlet, patates kızartması, sigara böreği ve pişi ile kahvaltınızı çeşitlendirebilirsiniz. 

Adres: Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi No:219 Maltepe / İstanbul, Turkey 34844

Instagram: @kahveduragimaltepe

Timboo Cafe Maltepe Piazza AVM

Timboo Cafe Maltepe Piazza AVM

'Eğlenceli bir alışkanlık' mottosuyla Timboo Cafe'de 7'den 70'e herkes için eğlence vadediliyor. Uzun uzun yapılan sabah kahvaltıları için aradığınız adres burası olabilir. 

Adres: Maltepe Piazza AVM Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69C /ZK-A-25 Maltepe/ İstanbul

Instagram: @timboocafe

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Kırıntı Hiltown

Kırıntı Hiltown

1981 yılından beri Kırıntı, “American Diner” konseptiyle konuklarını ağırlıyor. Tabii Kırıntı Hiltown AVM'de pazar sabahları geleneksel kahvaltının da adresi. 

Adres: Aydınevler, Siteler Yolu No:19, 34854 Maltepe/İstanbul

Instagram: @kirintirestaurant

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Happy Moon’s,Happy Moon’s Hiltown AVM

Happy Moon’s,Happy Moon’s Hiltown AVM

1999 yılında Kadıköy'de hizmet vermeye başlayan Happy Moon’s, şık bir atmosferde keyifli bir kahvaltı için Hiltown AVM'de. 

Adres: Aydınevler, Siteler Yolu No:28, 34854 Maltepe/İstanbul

Instagram: @happymoonscafe

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Şato İstanbul Cafe&Restaurant

Şato İstanbul Cafe&Restaurant

Güne güzel bir başlangıç yapmak için lezzet dolu bir sofrada, taze ürünlerle, çeşit çeşit peynir ve sıcacık çayla hazırlanmış bir kahvaltı istiyorsanız, Şato İstanbul Cafe&Restaurant tam size göre. 

Adres: Yalı Mah., Turgut Özal Blv., No:187, Maltepe, Istanbul 34844

Instagram: @satoistanbultr

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Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri

Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri

Kahvaltı mekanınızı seçmeden önce Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne de bir göz atın deriz. Avantajlı fiyatları ve eşsiz adalar manzarasıyla Seyirtepe Sosyal Tesisleri; pasta, börek, tatlı ve aperitif lezzetleri deneyimleyebileceğiniz Serenat Kafe, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kafe, Maltepe Kitap Sevgi Kafe günün farklı zamanlarında tercihiniz olabilir. 

  • Seyirtepe Sosyal Tesisleri Adres: Zümrütevler, Pir Sultan Abdal Cad No:8, Maltepe/İstanbul

  • Serenat Kafe Adres: Altayçeşme, Kışlalı Caddesi No:34843 Maltepe/İstanbul

  • Türkan Saylan Kültür Merkezi Kafe Adres: Gülsuyu, No: 34050, Gülsuyu Kavşağı No:100, 34848 Maltepe/İstanbul

  • Maltepe Kitap Sevgi Kafe Adres: Çınar Mahallesi, Başakçı Sokak, No:5 Maltepe/İstanbul

Instagram: @maltepe.sosyaltesisler

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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