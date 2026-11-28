Uraloğlu, Ankara - İstanbul hattında bu iki yapının bitmesiyle seyahat süresinin 30 dakika kısalacağını açıkladı. Hedefin 2030'da 32 şehre doğrudan hızlı trenle ulaşmak olduğunu belirten Bakan, yapımı süren Ankara - İzmir hattının tamamlanmasıyla iki şehir arasının da 3,5 saate ineceğini ifade etti. Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep hattı bittiğinde ise Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek.