Ankara - İstanbul Arası 4 Saatten 80 Dakikaya Düşecek: Bakan Planını Açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - İstanbul arasındaki seyahat süresini köklü biçimde kısaltacak yeni hatta ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün yüksek hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren yolculuk, planlanan süper hızlı tren hattıyla 80 dakikaya inecek.
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Kaynak: AA
Bakan Uraloğlu, 2027 bütçesinin görüşüldüğü komisyonda hızlı tren ağındaki rakamları paylaştı.
Mevcut hattaki Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli tamamlandığında yolculuk süresi 3,5 saate inecek.
Süper hızlı tren hattında proje çalışmaları sürerken yolculuğun 80 dakikaya inmesi hedefleniyor.
Lojistik merkez sayısının 25'e çıkarılması ve kent içi raylı sistem yatırımları da görüşmelerde yer aldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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