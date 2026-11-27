Apartmanların Arasında Kalan Tarihi Mağara: 1500'lü Yıllarda Elle Oyularak Yapılmış
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Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı eteklerinde bulunan Cancık Mağarası, şehrin yıllar içindeki değişimine tanıklık ediyor. Bir dönem şehirden uzakta kalan mağara, bugün apartmanların arasında. Peki bu tarihi mağaranın geçmişinde neler var?
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Kaynak: İHA
Mağara 9. yüzyıla uzanan geçmişiyle bir dönem manastır olarak kullanıldı ve Milli Mücadele'de karargaha dönüştü.
Şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mağara, kentin büyümesiyle apartmanların arasında kaldı.
Mağaranın restore edilip turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü protokol aşamasında.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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