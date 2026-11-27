Mahalle Muhtarı Fatih Boru'ya göre mağaranın geçmişi 9. yüzyıla kadar uzanıyor. 1500'lü yıllara kadar Hristiyanlar tarafından ibadethane ve manastır olarak kullanılan mağara, 1920'de Fransız işgali sırasında Kuvayımilliye güçlerinin karargahı oldu. Güçler burada 22 gün 22 gece direndi.

Farklı bölgelerden gelen direnişçilerin bir araya geldiği mağaranın, tarihi kaynaklarda haberleşme ve askeri sevk ile idare açısından da kullanıldığı belirtiliyor.