Dağlardan Toplayıp Servet Kazanıyorlar: Mücevher Kadar Değerli, Hasadı Çileli
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde köylüler kış boyunca sarp arazilerde defne yaprağı topluyor. Yöre halkının 'yeşil altın' dediği ürün, araçların giremediği yamaçlardan insan sırtında taşınıyor. Peki bu zorlu hasat nasıl ilerliyor?
Detaylar 👇
Kaynak: İHA
Sabahın erken saatlerinde ormana çıkan köylüler, defne dallarını araçların ulaşamadığı sarp yamaçlarda kesiyor.
Toplanma noktalarında tartılıp kayda geçirilen yapraklar, kamyon ve pikaplarla yurt içindeki tesislere gönderiliyor.
Fabrikalarda işlenen defne yaprağı, kozmetikten gıdaya birçok sektörde katma değerli ürüne dönüşüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın