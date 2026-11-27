Tesislerde kurutulup ayrıştırılan yapraklar kozmetik, sabun ve parfümeri başta olmak üzere ilaç, gıda ve baharat sektörlerinde kullanılıyor. Türkiye'nin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan defne yaprağı böylece yüksek katma değerli ürünlere dönüşüyor.

Kış soğuğuna ve zorlu arazi şartlarına rağmen hasat mart ayına kadar devam edecek. Bu süre boyunca defne, Andırınlı üreticilerin aile bütçesine katkı sağlamayı sürdürecek.