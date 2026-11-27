Kriptoya Yeni Başlayanların Yarısından Fazlası Kadın: Türkiye'de 4 Milyon Kişi Kripto Varlık Sahibi
Türkiye'de kripto varlıklara kimlerin, ne kadar ve neden yatırım yaptığını merak ediyorsanız elimizde taze veriler var! WhiteBIT TR'nin Ipsos iş birliğiyle hazırladığı Kripto Varlık Kullanım ve Algı Araştırması 2026, Türkiye'nin kripto haritasını çıkardı.
Araştırmaya göre kentli yetişkinlerin %11'i, yani yaklaşık 4,07 milyon kişi kripto varlık sahibi. Üstelik son bir yılda kriptoyla tanışanların yarısından fazlası kadın. Detaylar aşağıda. 👇
Araştırma, 150'den fazla basın mensubu ve sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikle duyuruldu.
Gelelim asıl merak edilen rakama: Türkiye'de kripto varlıklara her yıl yaklaşık 5,93 milyar dolar ayrılabilir!
Araştırma verileri ve TÜİK nüfus verileri esas alınarak yapılan modele göre kripto varlık sahipleri son üç ayda ortalama 1.114 dolar birikim yaptığını söylüyor. Bu tutar yıllık bazda 4.456 dolara karşılık geliyor.
Mevcut portföylerdeki ortalama %32,7'lik kripto payının yeni birikimlerde de korunacağı varsayıldığında, 4,07 milyon kripto varlık sahibi için yıllık tutar yaklaşık 5,93 milyar dolar ediyor. Aynı modele göre bunlara ek olarak 5 milyonun üzerinde potansiyel kullanıcı da bulunuyor.
Not: Bu tutar gerçekleşmiş bir yatırım değil, anket verilerine dayalı bir model tahmini.
Altın mı, kripto mu? Türk yatırımcının kafasındaki tablo oldukça net.
Katılımcılar nakit, banka hesabı ve altını 'güvenli ama getirisi sınırlı', gayrimenkul ve mevduatı ise 'ciddi sermaye gerektiren' seçenekler olarak görüyor. Kripto varlıklar ise 'yüksek risk taşıyan ama görece düşük sermayeyle erişilebilen' bir alan olarak öne çıkıyor.
Ekonomik belirsizlik dönemlerinde birikimi korumada %53 ile altın açık ara önde. Ama iş sermaye kazanma fırsatına gelince kripto ilk sırada: Katılımcıların %38'i kripto varlıkları 'ciddi sermaye kazanma fırsatı' olarak tanımlıyor.
Kripto sahipleri birikimlerinin ortalama üçte birini kriptoda tutuyor.
Menkul kıymet ve fon kullanımı kripto kullanıcılarında %65, kullanmayanlarda ise %30. Kripto varlık sahiplerinin %23'ü ise birikiminin yarısından fazlasını kriptoya ayırmış durumda.
Ve en dikkat çekici veri: Son 12 ayda kriptoya başlayanların %53'ü kadın!
Kullanmayanların önemli bir kısmı da kapıda bekliyor.
Araştırmanın 300 kişilik yatırımcı örnekleminde katılımcıların %43,7'si kripto varlık sahibi olduğunu söylüyor. Henüz kullanmayanların önemli bir kısmı ise önümüzdeki 6 ay içinde denemeyi planlıyor. Bu grup tüm yatırımcıların beşte birini oluşturuyor.
Bir de pasif gelir meselesi var: Gelir kaynakları arasında pasif gelir olduğunu söyleyenlerin oranı kripto sahiplerinde %69, yatırımcı ortalamasında ise %55.
Kullanıcıların %85,6'sı her ay "kripto dönüştürme" yapıyor.
Kripto varlıkların kullanım amaçlarında %59,5 ile alım satım ve %59,2 ile uzun vadeli yatırım neredeyse başa baş gidiyor. İlginç bir detay da şu: Önemli bir kazanç ya da kayıp yaşayan yatırımcıların %56'sı sonrasında daha temkinli işlem yapmaya yöneliyor.
Peki en çok hangi kripto varlıklar tercih ediliyor?
Kriptodan uzak duranların çekinceleri ise güven ve bilgi eksikliği etrafında toplanıyor.
- %37,2'si kripto varlıklara güvenmiyor,
- %30,7'si dolandırıcılıktan endişe ediyor,
- %27'si nasıl çalıştığını anlamanın zaman aldığını söylüyor,
- %22,1'i ise nasıl başlayacağını bilmiyor.
Platform seçerken hem yatırımcılar hem kullanıcılar için en belirleyici unsur, platformun yeni başlayanlar için anlaşılır olması. Kullanıcılar düşük işlem ücretini önceliklendirirken, henüz kullanmayanlar için TL gibi itibari paralardan kriptoya geçişin kolay olması daha önemli.
WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan araştırmayı şöyle değerlendirdi:
Etkinlikte yeni ürünler de tanıtıldı.
WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Birol, WhiteBIT'in sekizinci, onu kapsayan fintech ekosistemi W Group'un ise birinci yılını kutladığını hatırlatarak şunları söyledi:
'Bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veren kapsamlı bir ekosisteme dönüşen, Türkiye'de de WhiteBIT TR ile düzenlemelere uyumlu bir biçimde büyüme yolunda ilerleyen W Group, bireyler ve işletmeler için geleneksel finansal hizmetlerle kripto varlıklar arasında köprü kuruyor.'
Tanıtılan yeni ürünler şöyle:
W Getiri: Kripto varlıkların değerlendirilmesiyle getiri birikmesine olanak tanıyor.
Kripto Sepeti: Sepetteki varlıkları ve dağılım oranlarını işlem öncesinde görüp tek onayla birden fazla spot alım emri vermeyi sağlıyor.
W Hesap: Müşterinin çerçeve sözleşme kapsamında verdiği yetki ve tercihler doğrultusunda, banka nezdinde tutulan TL nakit bakiyesinin günlük olarak değerlendirilmesine imkân tanıyor.
Trade Botları: Kullanıcının seçtiği işlem çiftinde, kendi belirleyip onayladığı parametrelere göre spot alım-satım emirlerini otomatik olarak iletiyor.
Araştırma hakkında
WhiteBIT TR Kripto Varlık Kullanım ve Algı Araştırması 2026, Ipsos iş birliğiyle 2-25 Eylül 2026 tarihleri arasında, Türkiye'nin yoğun nüfuslu kentlerinde yaşayan 18-65 yaş grubundaki katılımcılarla çevrim içi anket yöntemiyle yürütüldü. Nüfusa ilişkin tahminler, araştırma bulguları ve TÜİK nüfus verileri kullanılarak hesaplandı. Haberde yer alan tutarlar gerçekleşmiş yatırımı değil, belirli varsayımlara dayalı model tahminlerini ifade ediyor.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto varlıklar yüksek fiyat oynaklığı içerir; yatırılan tutarın tamamı kaybedilebilir.
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