Türkiye'de kripto varlıklara kimlerin, ne kadar ve neden yatırım yaptığını merak ediyorsanız elimizde taze veriler var! WhiteBIT TR'nin Ipsos iş birliğiyle hazırladığı Kripto Varlık Kullanım ve Algı Araştırması 2026, Türkiye'nin kripto haritasını çıkardı.

Araştırmaya göre kentli yetişkinlerin %11'i, yani yaklaşık 4,07 milyon kişi kripto varlık sahibi. Üstelik son bir yılda kriptoyla tanışanların yarısından fazlası kadın. Detaylar aşağıda. 👇