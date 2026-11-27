Dizide Mehmet karakterine hayat veren Doğukan Güngör, sosyal medya hesabından Haysiyet'in son çekim gününe ait görüntüler paylaştı. Dizinin yönetmeni Eda Teksöz ise son prova sırasında oyunculara ve set ekibine duygusal bir konuşmayla veda etti.

Son çekim gününün kendisi için zor geçtiğini dile getiren Eda Teksöz, ekip arkadaşlarına şu sözlerle teşekkür etti:

'Şu anda oyuncularımızın da son provası. Benim için zaten zor bir gündü. Bu ana kadar tuttum kendimi. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel işlerde olacağız.'