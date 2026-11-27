Erken Final Kararı Alınan Haysiyet'in Setinde Duygusal Veda! Doğukan Güngör O Anları Paylaştı
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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılmasının ardından Kanal D'nin Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Doğukan Güngör'ün yeni dizisi de uzun ömürlü olmadı. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan Haysiyet, 13. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizide Mehmet karakterine hayat veren Doğukan Güngör, son çekim gününden görüntüler paylaşırken yönetmen Eda Teksöz'ün set ekibine veda konuşması dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kanal D'nin bu sezon ekranlara getirdiği Haysiyet için erken final kararı alınmıştı.
Ekranlara veda etmeye hazırlanan Haysiyet'in setinde son çekim günü yaşandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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