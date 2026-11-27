31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, dört yeni proje arasından kendilerine uygun konutu seçerek ev sahibi olabilecek.

Emlak Konut GYO, geliştirdiği projeler ve alternatif ödeme modelleriyle vatandaşlara güvenli, nitelikli ve konforlu yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

“Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi”, TÜFE endeksli bir satış modeli olarak hayata geçiriliyor. Altı aylık dönemlerde gerçekleştirilecek TÜFE güncellemelerinde uygulanacak oran, azami yüzde 18 ile sınırlandırılacak. İlk TÜFE güncellemesi ise 2027 yılı temmuz ayı itibarıyla gerçekleştirilecek.

Kampanya koşulları ve projeler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.