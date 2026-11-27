Emlak Konut'tan İstanbul'da 55 Bin TL'den Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olma İmkanı
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Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyenlere yönelik “Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi”ni hayata geçirdi. İstanbul’da dört yeni projeyi kapsayan kampanyayla yüzde 5 peşinat, 120 aya kadar vade ve 55 bin TL’den başlayan taksit imkânı sunulurken, ilk taksit ödemeleri 2027 yılı ocak ayı itibarıyla başlayacak. Emlak Konut güvencesiyle başlayan kampanya, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.
55 Bin TL'den Başlayan Taksit, 120 Aya Kadar Vade
İstanbul'da Dört Yeni Projede 1+1'den 4+1'e Farklı Konut Seçenekleri
"Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi" İçin Son Gün 31 Aralık
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