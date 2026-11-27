İsrail Takımlarının Türkiye'ye Gelmeme Nedeni UEFA Değilmiş: "İsrail Takımlarını Burada Biz İstemiyoruz"
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Tribünlerde yaşanan olaylar ve maç sonundaki Filistin'e destek görüntüleri geceye damgasını vurdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da CNN Türk canlı yayınına bağlanarak İsrail takımları, UEFA ile temasları ve olası cezalar hakkında konuştu.
Hacıosmanoğlu Beşiktaşlı futbolcuları galibiyet için tebrik etti.
UEFA ve polis yetkilileriyle temas kurdu.
"Bu topraklarda oynayamaz."
Filistin bayrağı nedeniyle ceza beklemiyor.
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