İsrail takımlarının Türkiye'de maç yapmasına karşı olduğunu açıkça dile getiren Hacıosmanoğlu, İsrail'in futboldan men edilmesi gerektiğini UEFA toplantılarında savunduğunu anlatırken şu sözleri kullandı:

'İsrail bebek katili, UEFA toplantılarında söyledim. Bunların futboldan atılması gerektiğini de çok kez dile getirdim. Bir önce Beşiktaş maçına, İsrail takımı ile oynadıkları, kafile ile gitmiştim. Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye'ye biz istemiyoruz.'

TFF Başkanı, Beşiktaş'ın karşılaşmayı İstanbul'da oynamak istemesi ihtimali için de şu değerlendirmeyi yaptı:

'Beşiktaş, İstanbul'da oynamak isteseydi, UEFA buna izin verirdi. İsrail takımı gelmezse, hükmen mağlup olurdu. UEFA güvenlik gerekçesiyle maçı başka bir ülkede oynatmak gibi gaflete düşmez. Zaten başkan dostumuz, Türkiye'ye karşı böyle bir şey içerisinde olamazlar.'

Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin güvenliği sağlayabileceğini vurgulayıp sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bebek katili bir ülkenin takımı bu topraklarda oynayamaz! UEFA sadece güvenlik ister. Bizim devletimiz güvenliği sağlar, İstanbul'da maç oynanırdı ama biz bu ülke topraklarına gelmelerini istemiyoruz.'