Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Serdal Adalı'ya Telefon! Beşiktaş'tan Saldırı Açıklaması
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Beşiktaş, Gürcistan'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynadığı maçta Filistin pankartı açan taraftarlara saldırının ardından açıklama yayımladı. Siyah beyazlı ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı aradığını duyurdu.
Beşiktaş, İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi. Filistin pankartı açan taraftara polis saldırdı.
Beşiktaş'dan saldırı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Serdal Adalı'ya telefon.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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