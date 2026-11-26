Gürcistan Polisi Taraftara Saldırdı: Spor Kulüpleri Tek Tek Beşiktaş'a Destek Verdi
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UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında taraftarlara yönelik polis müdahalesi büyük tepki çekti. Olayların ardından Süper Lig ve diğer liglerden çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a destek mesajı yayımladı.
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Maçın 25. dakikada durmasına yol açan müdahalenin ardından kulüpler art arda ortak açıklamalar yayımladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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