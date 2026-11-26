Tsutomu Yamaguchi, 1945 yazında 29 yaşında bir gemi mühendisiydi. Çalıştığı şirket için üç aylık bir iş gezisiyle Hiroşima'ya gitmiş, meslektaşlarıyla yeni bir petrol tankerinin tasarımı üzerinde çalışıyordu. Memleketi Nagazaki'de onu eşi Hisako ve bebek oğulları Katsutoshi bekliyordu.

6 Ağustos 1945, Yamaguchi'nin şehirdeki son günüydü. Sabah 08.15 civarında tersaneye yürürken gökyüzünde bir B-29 bombardıman uçağının paraşütlü bir cisim bıraktığını gördü. Patlama noktasına 3 kilometreden az uzaktaydı ve kendini bir hendeğe attı, ama şok dalgası onu yerden kaldırıp yakındaki bir patates tarlasına fırlattı.

Yüzü ve kolları yandı, iki kulak zarı da patladı. Geceyi iki iş arkadaşıyla birlikte bir hava saldırısı sığınağında geçirdi. Ertesi gün tren istasyonuna ulaştı ve gece trenine binip Nagazaki'ye doğru yola çıktı.