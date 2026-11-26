Hem Hiroşima'da Hem Nagazaki'de Atom Bombasına Yakalanıp Kurtulan Adam
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Japon gemi mühendisi Tsutomu Yamaguchi, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaralı kurtulduktan sonra memleketi Nagazaki'ye döndü. Üç gün sonra, 9 Ağustos'ta ikinci atom bombası da onun bulunduğu şehre atıldı. Yamaguchi iki saldırıdan da sağ çıktı ve 93 yaşına kadar yaşadı. Japonya hükümetinin iki bombadan da kurtulduğunu resmen tanıdığı tek kişi oydu.
Yamaguchi, iş gezisinin son gününde Hiroşima'daki patlamaya yakalandı
Nagazaki'de müdürüne Hiroşima'yı anlatırken ikinci bomba patladı
Japonya onu 2009'da iki kez bombalanan kişi olarak resmen tanıdı
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