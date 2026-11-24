Japonca bazı renkleri bizden farklı ayırıyor. Açık mavi ile koyu mavi için ayrı kelimeler var. Mavi ile yeşil için ise uzun süre ortak bir kelime kullanıldı.

Eski Japoncada ao kelimesi hem mavi hem yeşil için kullanılıyordu. İngilizce yazılan akademik metinlerde bu rengi anlatmak için mavi ve yeşil kelimelerinin birleşiminden türetilen grue ifadesi kullanılıyor.

Günümüz Japoncasında ise ao mavi, midori yeşil anlamına geliyor. Yine de resmi dilde trafik ışığının geçiş rengine ao denmeye devam ediyor. Önceleri ışıklar sıradan yeşil renkteydi, ama adı değişmedi.