Japonya'da Yeşil Trafik Işığına Neden Mavi Deniyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya'da trafik ışıklarından söz ederken yabancılar bir ayrıntıya takılıyor. Yerliler geçiş ışığına yeşil değil mavi diyor. Çocukların oynadığı kırmızı ışık yeşil ışık oyunu da Japonya'da kırmızı ışık mavi ışık olarak biliniyor. Aslında durum, dilin renkleri bölüşüyle ve yıllar önce alınan bir kararla ilgili.
Eski Japoncada tek bir kelime hem maviyi hem yeşili anlatıyordu
1973'ten beri ışıklar en mavi yeşil tonunda yapılıyor
Ehliyet sınavında yeşili ayırt etmek istenmiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın