Şarkıdan önce mikrofonu alan Ekin Uzunlar, Volkan Konak'la ilişkisinin sıradan bir meslektaşlık olmadığını söyledi.

'Volkan'la aramızdaki bağ gerçekten çok farklıydı. Abimdi, yoldaşımdı, dostumdu' diyen sanatçı, onu yalnızca bir müzisyen olarak görmediğini ve ondan çok şey öğrendiğini anlattı.

Uzunlar, 'Onu çok genç yaşta kaybetmenin acısı hâlâ içimizde. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun' sözlerinin ardından konuşmasını 'Canım abim benim' diyerek bitirdi.

İki Trabzonlu sanatçının yolları daha önce ekranda da kesişmişti. Ekin Uzunlar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programının ilk konukları arasında yer almıştı.