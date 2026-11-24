Volkan Konak'ın Vefat Ettiği Kıbrıs'ta Sahneye Çıkan Ekin Uzunlar Gözyaşlarına Boğuldu
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Karadeniz müziğinin sevilen sesi Ekin Uzunlar, hafta sonu Kıbrıs'ta verdiği konserde Volkan Konak'ı andı. Konak'ın 'Ömrüm' şarkısına başlayan Uzunlar, şarkının ortasında gözyaşlarını tutamadı. Üstelik bu duygusal an, 'Kuzeyin Oğlu'nun 20 ay önce sahnede hayatını kaybettiği adada yaşandı.
Ekin Uzunlar, Kıbrıs'taki konserinde Volkan Konak'ın 2019 tarihli "Dalya" albümünde yer alan "Ömrüm" şarkısını gözyaşları içinde tamamladı.
"Abimdi, yoldaşımdı, dostumdu" diyen Uzunlar, Konak'la aralarındaki bağın müzikten çok daha öte olduğunu anlattı.
Volkan Konak, 31 Mart 2025'te yine Kıbrıs'ta çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybetmişti.
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