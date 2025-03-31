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Kanal D'de Volkan Konak'a Veda Programı Yayınlanacak

Kanal D'de Volkan Konak'a Veda Programı Yayınlanacak

Kanal D Volkan Konak
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.03.2025 - 23:04

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, henüz 58 yaşındayken ani vefatıyla sevenlerini üzdü. Kanal D, yayın akışını değiştirerek Volkan Konak'ın konuk olduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' bölümünün tekrarını yayınlama kararı aldı.

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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 58 yaşındaki ani ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 58 yaşındaki ani ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu.

Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada sahnede fenalaşıp yere yığılan sanatçıya dakikalarca kalp masajı yapılsa da yetersiz kaldı ve Volkan Konak hayata gözlerini yumdu. 

Sevilen sanatçının ölümü herkesi yasa boğarken sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla sevenleri Kuzeyin Oğlu'na veda etti.

Sosyal medyadan sanatçıya dair pek çok anı ve video paylaşımı yapılsa da Kanal D, bir veda programı yayınlama kararı aldı.

Sosyal medyadan sanatçıya dair pek çok anı ve video paylaşımı yapılsa da Kanal D, bir veda programı yayınlama kararı aldı.

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Seni Söyler programına yıllar önce konuk olarak katılan Volkan Konak'ın yer aldığı programı sosyal medya hesaplarından paylaşan Kanal D, yayın akışını değiştirerek Volkan Konak Özel Bölümü yayınlayacağını duyurdu.

Volkan Konak Özel bölümü 1 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

İşte o paylaşım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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