Kanal D'de Volkan Konak'a Veda Programı Yayınlanacak
Kanal D'de Volkan Konak'a Veda Programı Yayınlanacak
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, henüz 58 yaşındayken ani vefatıyla sevenlerini üzdü. Kanal D, yayın akışını değiştirerek Volkan Konak'ın konuk olduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' bölümünün tekrarını yayınlama kararı aldı.
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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 58 yaşındaki ani ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu.
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Sosyal medyadan sanatçıya dair pek çok anı ve video paylaşımı yapılsa da Kanal D, bir veda programı yayınlama kararı aldı.
İşte o paylaşım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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