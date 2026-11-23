Yeni James Bond'un Boş Bileği Lüks Saat Dünyasında Omega Tartışması Başlattı
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Robert Pattinson'ın yeni James Bond olarak duyurulduğu Instagram paylaşımında bileğinde saat bulunmuyor. Bu ayrıntı, İngiliz casusla 1995 yapımı GoldenEye filminden bu yana anılan Omega ortaklığının geleceğini lüks saat dünyasında tartışmaya açtı. Pattinson'ın eylül ayında İsviçreli bir saat markasının elçisi olması da spekülasyonları artırdı
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Pattinson'ın bileğinde saat yok.
Omega Bond'la yükseldi.
Omega'nın satışları geriliyor.
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