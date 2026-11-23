Bond'un yeni filmde Jaeger-LeCoultre kullanması markanın küresel tanınırlığını belirgin biçimde artırabilir. Marka da sektördeki daralmadan etkileniyor. LuxeConsult tahminlerine göre yıllık saat satışı 2017'de 110 bin adetken 2025'te 78 bine düştü, Morgan Stanley'ye göre faaliyet kâr marjı ise yüzde 3,6. Üretimin büyük bölümünü kendi bünyesinde yapması yüksek sabit maliyet yaratıyor, sahibi Richemont ise Cartier ve Van Cleef & Arpels sayesinde saat sektöründeki zayıflığı daha kolay dengeliyor. Omega açısından Bond ortaklığı yeni kuşak tüketicilere ulaşmayı sağlayabilir, ancak yılda 2 milyar doların üzerinde satış yapan marka için geçmişteki büyüklükte bir sıçrama kolay olmayabilir. Pattinson'ın yalnızca kırmızı halıda ve özel hayatında JLC saati takması bile markaya görünürlük kazandırabilir.