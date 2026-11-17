1962'de Dr. No ile başlayan serinin kahramanını Pattinson'dan önce Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig canlandırdı; Pattinson de böylece Bond'u oynayan yedinci isim oldu. Craig, 2006'daki Casino Royale ile başlayan Bond dönemini 2021'de vizyona giren No Time to Die ile kapatmış, filmin finalinde karakter hayatını kaybetmişti.

Seri bu arada el değiştirdi: Amazon 2022'de MGM'i satın aldı, Mart 2025'te Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson ile kurulan ortaklık sayesinde Bond'un yaratıcı kontrolünü eline aldı. Yeni 007 arayışında Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Callum Turner, Jack Lowden, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Tom Holland, Josh O'Connor ve Jonathan Bailey gibi çok sayıda isim basında aday olarak anıldı. Sonunda Amazon MGM'in kısa listesinden çıkan isim Pattinson oldu ve film, senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı serinin 26. macerası olarak Denis Villeneuve'ün yönetmenliğinde çekilecek.