Twilight'tan 007'7e: Robert Pattinson'ın James Bond Seçilmesine Gelen Tepkiler Sosyal Medyayı Salladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amazon MGM Studios'un 16 Kasım'da yaptığı duyuruyla Daniel Craig'in ardından James Bond'u Robert Pattinson canlandıracak. Harry Potter serisindeki Cedric Diggory'den Gotham'ın Batman'ine uzanan Pattinson'ın 007 olması sosyal medyada büyük ilgi gördü ve seçime gelen yorumların büyük bölümü olumlu oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Robert Pattinson, Cedric Diggory ile başladığı kariyerini Batman ve Dune'dan geçirip James Bond'a taşıdı.
Daniel Craig'in veda filminden sonra yeni 007 için yıllarca süren aday tahminleri sona erdi.
Robert Pattinson'ın James Bond seçilmesine sosyal medyadan gelen yorumların büyük bölümü olumlu yönde oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın