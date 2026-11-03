Dua Lipa'nın Eşi 007 Oluyor: Daniel Craig'in Yerine Geçecek Yeni James Bond'un Belli Olduğu İddia Edildi!

1990 doğumlu Londralı oyuncu Callum Turner, modellikten oyunculuğa geçtikten sonra Green Room ve Emma gibi yapımlarla İngiliz sinemasının dikkat çeken genç yüzlerinden biri haline geldi. Fantastik Canavarlar serisinde Newt Scamander'ın ağabeyi Theseus'u canlandıran Turner, BBC'nin gerilim dizisi The Capture ile de ekran başına kilitlenen izleyicilerin gönlünü kazandı. Apple TV+'ın İkinci Dünya Savaşı dizisi Masters of the Air'de John Egan'a, George Clooney'nin yönettiği The Boys in the Boat'ta ise kürekçi Joe Rantz'a hayat veren oyuncu, son yıllarda Hollywood'un en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Turner'ın adı kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Dua Lipa ile 2024'ün başında ortaya çıkan aşkları, bu yılın mayıs sonunda sessiz sedasız kıyılan nikâhla taçlanırken dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden birinin yarısı olması, 007 tartışmalarının bu kadar alevlenmesinde de büyük rol oynuyor.