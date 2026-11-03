Dua Lipa'nın Eşi 007 Oluyor: Daniel Craig'in Yerine Geçecek Yeni James Bond'un Belli Olduğu İddia Edildi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Daniel Craig'in No Time to Die ile veda etmesinden bu yana boş kalan 007 koltuğuyla ilgili merakla beklenen haber, Hollywood kulislerinden geldi. Daniel Craig'in Bond olacağını da zamanında resmi duyurudan önce yazdığı bilinen gazeteci Roger Friedman, bu kez Dua Lipa'nın eşi Callum Turner'ın adını verdi ve sosyal medyayı bir anda salladı.
Kaynak: Showbiz411
Callum Turner, Fantastik Canavarlar'ın Theseus'u ve Masters of the Air'in yıldızı olarak tanınıyor.
Roger Friedman'a göre yeni James Bond Callum Turner olacak, tema şarkısı da Dua Lipa'dan gelebilir.
Amazon MGM henüz resmi açıklama yapmadı, son ekran testlerinde Turner'ın yanında Jack Lowden da var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın