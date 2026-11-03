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Dua Lipa'nın Eşi 007 Oluyor: Daniel Craig'in Yerine Geçecek Yeni James Bond'un Belli Olduğu İddia Edildi!

Dua Lipa'nın Eşi 007 Oluyor: Daniel Craig'in Yerine Geçecek Yeni James Bond'un Belli Olduğu İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 14:27 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 14:32
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Daniel Craig'in No Time to Die ile veda etmesinden bu yana boş kalan 007 koltuğuyla ilgili merakla beklenen haber, Hollywood kulislerinden geldi. Daniel Craig'in Bond olacağını da zamanında resmi duyurudan önce yazdığı bilinen gazeteci Roger Friedman, bu kez Dua Lipa'nın eşi Callum Turner'ın adını verdi ve sosyal medyayı bir anda salladı.

Kaynak: Showbiz411

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Callum Turner, Fantastik Canavarlar'ın Theseus'u ve Masters of the Air'in yıldızı olarak tanınıyor.

Callum Turner, Fantastik Canavarlar'ın Theseus'u ve Masters of the Air'in yıldızı olarak tanınıyor.

1990 doğumlu Londralı oyuncu Callum Turner, modellikten oyunculuğa geçtikten sonra Green Room ve Emma gibi yapımlarla İngiliz sinemasının dikkat çeken genç yüzlerinden biri haline geldi. Fantastik Canavarlar serisinde Newt Scamander'ın ağabeyi Theseus'u canlandıran Turner, BBC'nin gerilim dizisi The Capture ile de ekran başına kilitlenen izleyicilerin gönlünü kazandı. Apple TV+'ın İkinci Dünya Savaşı dizisi Masters of the Air'de John Egan'a, George Clooney'nin yönettiği The Boys in the Boat'ta ise kürekçi Joe Rantz'a hayat veren oyuncu, son yıllarda Hollywood'un en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Turner'ın adı kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Dua Lipa ile 2024'ün başında ortaya çıkan aşkları, bu yılın mayıs sonunda sessiz sedasız kıyılan nikâhla taçlanırken dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden birinin yarısı olması, 007 tartışmalarının bu kadar alevlenmesinde de büyük rol oynuyor.

Roger Friedman'a göre yeni James Bond Callum Turner olacak, tema şarkısı da Dua Lipa'dan gelebilir.

Roger Friedman'a göre yeni James Bond Callum Turner olacak, tema şarkısı da Dua Lipa'dan gelebilir.

Turner'ın bu yükselişinin üzerine gelen son iddia, Amerikan eğlence sitesi Showbiz411'in kurucusu Roger Friedman'dan çıktı. 2 Kasım'da yayımladığı yazıda kulislerde konuşulan ismin Callum Turner olduğunu öne süren Friedman, bu bilgiyi resmi bir kaynağa değil kulisten duyulanlara dayandırdı. Usta gazeteci kendi yorumunu da ekleyerek Turner'ın 007 olması ve Dua Lipa'nın filmin tema şarkısını söylemesi halinde 'anlaşmanın tamam' olacağını yazarken, adı sıkça geçen Jacob Elordi'nin ise rol için fazla uzun olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

İddia kısa sürede ComicBook gibi büyük hesaplar tarafından 'Callum Turner'ın yeni James Bond olarak seçildiği bildiriliyor' notuyla paylaşılınca hayranlar arasında kutlamalar başladı. Ancak Friedman'ın yazısında Turner'ın rolü kesin olarak aldığına dair bir ifade bulunmuyor, bu yüzden bilginin şimdilik kulis iddiası olarak kalması gerekiyor.

Amazon MGM henüz resmi açıklama yapmadı, son ekran testlerinde Turner'ın yanında Jack Lowden da var.

Amazon MGM henüz resmi açıklama yapmadı, son ekran testlerinde Turner'ın yanında Jack Lowden da var.

Kulislerdeki bu hareketliliğe rağmen Amazon MGM Studios, Daniel Craig'in halefi konusunda sessizliğini koruyor ve süreç boyunca ayrıntılara yorum yapmayacağını daha önce açıklamıştı. Variety ve The Hollywood Reporter'ın haberlerine göre stüdyonun son ekran testleri için öne çıkardığı isimler arasında Callum Turner'ın yanı sıra Jack Lowden da bulunuyor, bazı haberler bu kısa listeye Josh O'Connor'ı da ekliyor. Bond 26 olarak anılan yeni filmin yönetmen koltuğunda Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve oturuyor, yapımcılığını Amy Pascal ile David Heyman üstlenirken senaryoyu Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight kaleme alıyor.

Turner ise kendisi hakkındaki söylentilere daha önce The Hollywood Reporter'a verdiği yanıtta 'Ben de sizin kadar biliyorum' diyerek gülüp geçmişti. Yeni James Bond'un kim olacağına dair resmi duyurunun yıl bitmeden yapılması beklenirken hayranlar, Friedman'ın tahmininin doğru çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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