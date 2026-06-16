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Her Anlarını Gördük: Dua Lipa ve Callum Turner'ın Balayı Kareleri Olay Oldu!

Her Anlarını Gördük: Dua Lipa ve Callum Turner'ın Balayı Kareleri Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.06.2026 - 14:34
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Dua Lipa ve Callum Turner, geçtiğimiz aylarda dünyaevine girerek magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. Sicilya'daki görkemli düğünlerinin ardından balayı için İtalya'nın gözde tatil rotalarına giden ikili, romantik kaçamaklarını sürdürürken paparazziler de peşlerini bırakmadı. Günlerdir peş peşe yayımlanan balayı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görürken, özellikle çiftin en özel anlarının bile görüntülenmesi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Callum Turner'ın duş aldığı karelerden teknedeki romantik anlara kadar her detayın basına yansıması, sosyal medyada birbirinden eğlenceli yorumların yapılmasına neden oldu.

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Dünyanın en göz önündeki çiftlerinden biri haline gelen Dua Lipa ve Callum Turner, son iki yıldır aşklarıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında gösteriliyor.

Dünyanın en göz önündeki çiftlerinden biri haline gelen Dua Lipa ve Callum Turner, son iki yıldır aşklarıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında gösteriliyor.

İkilinin yolları ilk kez Londra'da kısa bir karşılaşmayla kesişse de asıl kıvılcım Los Angeles'ta bir arkadaşlarının doğum günü partisinde çaktı. Yan yana oturdukları sırada ikisinin de aynı kitabı okuduğunu fark etmeleri ise aşk hikayelerinin başlangıcı oldu. Üstelik yalnızca aynı kitabı okumuyorlardı; Hernán Díaz'ın Trust adlı romanında tam olarak aynı sayfadaydılar. Callum Turner'ın meşhur 'Demek ki gerçekten aynı sayfadayız' esprisi de çiftin bugün evliliğe uzanan hikayesinin ilk adımı olarak hafızalara kazındı.

2024 yılının başında birlikte görüntülenmeye başlayan çift, aylar boyunca ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak Glastonbury Festivali'nde birlikte verdikleri pozlar aşkın resmen ilanı oldu.

Birliktelikleri ilerledikçe ilişkileri de ciddi bir boyut kazandı. Haziran 2025'te nişanlandıklarını açıklayan çift, 2026 yılının en çok konuşulan düğünlerinden birine imza attı.

Önce Londra'da sade bir nikahla dünyaevine giren Dua Lipa ve Callum Turner, ardından kutlamaları İtalya'nın Sicilya Adası'na taşıdı.

Yaklaşık üç gün süren düğün kutlamaları için Palermo'nun tarihi atmosferini tercih eden çift, milyonlarca liralık organizasyonlarıyla gündem oldu.

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri çiftin tanışma hikayesine gönderme yapan kitap temalı sokak partisi oldu. Kutlamalara müzik ve moda dünyasının en ünlü isimleri katıldı.

Düğünün ardından soluğu İtalya'nın en romantik bölgelerinde alan çift, önce Sicilya'nın gözde tatil noktası Taormina'ya geçti.

Düğünün ardından soluğu İtalya'nın en romantik bölgelerinde alan çift, önce Sicilya'nın gözde tatil noktası Taormina'ya geçti.

Daha sonra Amalfi kıyılarına uzanan balayı rotasında ikili teknelerle denize açıldı, tarihi Pompei kentini gezdi ve Akdeniz'in tadını çıkardı.

Tam da bu sırada paparazziler devreye girdi.

Sahilde çekilen fotoğraflarda çiftin son derece samimi ve romantik halleri dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detaylar vardı.

Paylaşılan karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları bu kez çiftin romantik anlarından çok, paparazzilerin her adımlarını takip etmesini konuştu.

Paylaşılan karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları bu kez çiftin romantik anlarından çok, paparazzilerin her adımlarını takip etmesini konuştu.

Özellikle duş aldığı sırada görüntülenen Callum Turner'ın fotoğrafları gündem olurken, birçok kullanıcı 'Balayına hep beraber çıktık galiba, her anlarını görüyoruz', 'Tüm balayı detaylarına hakimiz' ve 'Dua Lipa ile beraber balayındayız' yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise çiftin özel hayatının fazlasıyla gözler önüne serildiğini savunarak 'Adamların tüm özel hayatını işgal ettiler' ifadelerini kullandı. Romantik karelerden çok paparazzilerin yakın takibi konuşulurken, balayı fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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