Her Anlarını Gördük: Dua Lipa ve Callum Turner'ın Balayı Kareleri Olay Oldu!

İkilinin yolları ilk kez Londra'da kısa bir karşılaşmayla kesişse de asıl kıvılcım Los Angeles'ta bir arkadaşlarının doğum günü partisinde çaktı. Yan yana oturdukları sırada ikisinin de aynı kitabı okuduğunu fark etmeleri ise aşk hikayelerinin başlangıcı oldu. Üstelik yalnızca aynı kitabı okumuyorlardı; Hernán Díaz'ın Trust adlı romanında tam olarak aynı sayfadaydılar. Callum Turner'ın meşhur 'Demek ki gerçekten aynı sayfadayız' esprisi de çiftin bugün evliliğe uzanan hikayesinin ilk adımı olarak hafızalara kazındı.

2024 yılının başında birlikte görüntülenmeye başlayan çift, aylar boyunca ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak Glastonbury Festivali'nde birlikte verdikleri pozlar aşkın resmen ilanı oldu.

Birliktelikleri ilerledikçe ilişkileri de ciddi bir boyut kazandı. Haziran 2025'te nişanlandıklarını açıklayan çift, 2026 yılının en çok konuşulan düğünlerinden birine imza attı.

Önce Londra'da sade bir nikahla dünyaevine giren Dua Lipa ve Callum Turner, ardından kutlamaları İtalya'nın Sicilya Adası'na taşıdı.

Yaklaşık üç gün süren düğün kutlamaları için Palermo'nun tarihi atmosferini tercih eden çift, milyonlarca liralık organizasyonlarıyla gündem oldu.

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri çiftin tanışma hikayesine gönderme yapan kitap temalı sokak partisi oldu. Kutlamalara müzik ve moda dünyasının en ünlü isimleri katıldı.