Her Anlarını Gördük: Dua Lipa ve Callum Turner'ın Balayı Kareleri Olay Oldu!
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Dua Lipa ve Callum Turner, geçtiğimiz aylarda dünyaevine girerek magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. Sicilya'daki görkemli düğünlerinin ardından balayı için İtalya'nın gözde tatil rotalarına giden ikili, romantik kaçamaklarını sürdürürken paparazziler de peşlerini bırakmadı. Günlerdir peş peşe yayımlanan balayı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görürken, özellikle çiftin en özel anlarının bile görüntülenmesi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Callum Turner'ın duş aldığı karelerden teknedeki romantik anlara kadar her detayın basına yansıması, sosyal medyada birbirinden eğlenceli yorumların yapılmasına neden oldu.
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Dünyanın en göz önündeki çiftlerinden biri haline gelen Dua Lipa ve Callum Turner, son iki yıldır aşklarıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında gösteriliyor.
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Düğünün ardından soluğu İtalya'nın en romantik bölgelerinde alan çift, önce Sicilya'nın gözde tatil noktası Taormina'ya geçti.
Paylaşılan karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları bu kez çiftin romantik anlarından çok, paparazzilerin her adımlarını takip etmesini konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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