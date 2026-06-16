"Kani Abim" Sözleri Olay Olmuştu: Asena Hakkındaki İhanet İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!
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Bir döneme damga vuran oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. 8 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeniden sahnelere dönen ünlü isim, bu kez iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. Ancak ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada dolaşıma giren eski videolar ve 'Kani Abim' detayı tartışmaları beraberinde getirdi. Hakkındaki iddiaların büyümesi üzerine sessizliğini bozan Asena, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...
Kaynak: 2. Sayfa
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Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlendikten sonra Türkiye'deki yoğun sahne hayatını geride bırakmış ve Almanya'da daha sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.
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Gündemin büyümesi üzerine Asena, 2. Sayfa aracılığıyla hakkındaki iddialara yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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