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"Kani Abim" Sözleri Olay Olmuştu: Asena Hakkındaki İhanet İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!

"Kani Abim" Sözleri Olay Olmuştu: Asena Hakkındaki İhanet İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.06.2026 - 10:52
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Bir döneme damga vuran oryantal performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. 8 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeniden sahnelere dönen ünlü isim, bu kez iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. Ancak ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada dolaşıma giren eski videolar ve 'Kani Abim' detayı tartışmaları beraberinde getirdi. Hakkındaki iddiaların büyümesi üzerine sessizliğini bozan Asena, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Kaynak: 2. Sayfa

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Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlendikten sonra Türkiye'deki yoğun sahne hayatını geride bırakmış ve Almanya'da daha sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlendikten sonra Türkiye'deki yoğun sahne hayatını geride bırakmış ve Almanya'da daha sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Uzun yıllar magazinden uzak kalan ünlü isim, geçtiğimiz yıl 8 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Boşanmanın ardından ortaya atılan iddialara göre ayrılığın temel nedeni Asena'nın yeniden sahnelere dönmek istemesiydi. Hasan Dere de yaptığı açıklamada, Asena'nın eski hayatına ve sahnelere dönme isteğinin ayrılık sürecinde etkili olduğunu söylemişti. Dere, eşini sahnede görmek istemediğini ancak kararına saygı duyduğunu belirtmişti. 

Asena ise daha önce verdiği röportajlarda sahneleri çok özlediğini dile getirmiş, 'Sektörün bana ihtiyacı var' sözleriyle geri dönüş sinyalini vermişti. 

Boşanmanın ardından yeniden magazin gündemine dönen Asena'nın adı bu kez iş insanı Kani Kudu ile anılmaya başladı. Bir süre sonra ilişkilerini gizlemeyi bırakıp aşklarını ilan eden çift, özellikle Yalova'daki çiftlik hayatlarıyla dikkat çekti.

Asena'nın yaptığı paylaşımlarda koyunlar, kuzular, köpekler ve doğal yaşam öne çıkarken, ünlü isim şehir hayatının stresinden uzak bir yaşam sürdüğünü sık sık dile getirdi. Organik tarımla ilgilendiğini ve doğanın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Asena'nın yeni yaşam tarzı da takipçilerinin ilgisini çekti.

Ancak aşk haberlerinin ardından sosyal medyada eski videolar yeniden dolaşıma girdi. Görüntülerde Asena'nın yıllar önce Kani Kudu'ya 'Kani Abim' diye hitap ettiği ve bazı görüntülerde Kudu'nun eski eşinin de bulunduğu görüldü. Bu durum kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı ve çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Gündemin büyümesi üzerine Asena, 2. Sayfa aracılığıyla hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Gündemin büyümesi üzerine Asena, 2. Sayfa aracılığıyla hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Ünlü isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Birlikte olduğum kişi boşanmış bir erkektir. Ben de evliliğini sonlandırmış bir kadınım. İlişkimiz, her iki tarafın da bekar olduğu bir dönemde başlamıştır.'

Asena ayrıca yıllardır kendisinden yaşça büyük insanlara 'abi' ve 'abla' diye hitap ettiğini belirterek bunun tamamen saygıdan kaynaklandığını söyledi.

'Ben kendimden yaşça büyük insanlara her zaman saygı gereği 'abla' ve 'abi' diye hitap eden biriyim. Ayrıca aynı kültürden ve aynı coğrafyadan gelen insanların sıcak bir iletişim kurması son derece doğaldır.'

İddiaların odağındaki isimle geçmişte yakın bir dostluğu olmadığını da vurgulayan Asena, Kani Kudu'nun eski eşi hakkında ise yalnızca birkaç kez karşılaştıklarını ifade etti.

'Hayatım boyunca hiçbir kadının gözyaşına sebep olmadım, olmam, olamam. Hiçbir mutsuzluğun üzerine mutluluk kurmadım, kurulmasını da istemem.'

Asena'nın açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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