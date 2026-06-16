"Kani Abim" Sözleri Olay Olmuştu: Asena Hakkındaki İhanet İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi!

Uzun yıllar magazinden uzak kalan ünlü isim, geçtiğimiz yıl 8 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Boşanmanın ardından ortaya atılan iddialara göre ayrılığın temel nedeni Asena'nın yeniden sahnelere dönmek istemesiydi. Hasan Dere de yaptığı açıklamada, Asena'nın eski hayatına ve sahnelere dönme isteğinin ayrılık sürecinde etkili olduğunu söylemişti. Dere, eşini sahnede görmek istemediğini ancak kararına saygı duyduğunu belirtmişti.

Asena ise daha önce verdiği röportajlarda sahneleri çok özlediğini dile getirmiş, 'Sektörün bana ihtiyacı var' sözleriyle geri dönüş sinyalini vermişti.

Boşanmanın ardından yeniden magazin gündemine dönen Asena'nın adı bu kez iş insanı Kani Kudu ile anılmaya başladı. Bir süre sonra ilişkilerini gizlemeyi bırakıp aşklarını ilan eden çift, özellikle Yalova'daki çiftlik hayatlarıyla dikkat çekti.

Asena'nın yaptığı paylaşımlarda koyunlar, kuzular, köpekler ve doğal yaşam öne çıkarken, ünlü isim şehir hayatının stresinden uzak bir yaşam sürdüğünü sık sık dile getirdi. Organik tarımla ilgilendiğini ve doğanın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Asena'nın yeni yaşam tarzı da takipçilerinin ilgisini çekti.

Ancak aşk haberlerinin ardından sosyal medyada eski videolar yeniden dolaşıma girdi. Görüntülerde Asena'nın yıllar önce Kani Kudu'ya 'Kani Abim' diye hitap ettiği ve bazı görüntülerde Kudu'nun eski eşinin de bulunduğu görüldü. Bu durum kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı ve çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.