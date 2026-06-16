Eline Merdaneyi Aldı! Sinem Kobal'ın Kızı Lalin'in Köy Hali Sosyal Medyanın İçini Isıttı

Henüz 4 yaşında olmasına rağmen büyük bir ciddiyetle hamur açmaya çalışan minik Lalin, eline aldığı merdaneyle yufka yapımına yardım etti. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan hamurun başında oldukça keyifli görünen Lalin'in doğal halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Videonun en dikkat çeken anlarından biri ise aile içindeki sıcak diyaloglar oldu. Hamuru açarken büyüklerine dönüp 'Bu kadar yeter mi?' diye soran Lalin'e, 'Biraz daha inceltirsen daha iyi olur, deden çıtır çıtır yesin' şeklinde cevap verilmesi izleyenleri gülümsetti.