Eline Merdaneyi Aldı! Sinem Kobal'ın Kızı Lalin'in Köy Hali Sosyal Medyanın İçini Isıttı
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttükleri kızları Lalin ve Leyla, zaman zaman ailelerinden gelen paylaşımlarla gündem oluyor. Bu kez ünlü çiftin Ankara ziyaretinden gelen görüntüler sosyal medyanın yüzünü güldürdü. Babaannesinin yanında mutfağa giren minik Lalin'in eline merdaneyi alıp yufka açmaya çalıştığı anlar kısa sürede büyük ilgi görürken, aile içindeki samimi diyaloglar da takipçilerin kalbini fethetti. İşte herkesin konuştuğu o görüntülerin detayları...
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Türk magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, yıllardır gözlerden uzak ama bir o kadar da imrenilen aile hayatlarıyla gündeme geliyor.
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Paylaşılan videolarda çiftin büyük kızı Lalin'in babaannesiyle birlikte mutfağa girdiği görüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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