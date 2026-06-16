article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eline Merdaneyi Aldı! Sinem Kobal'ın Kızı Lalin'in Köy Hali Sosyal Medyanın İçini Isıttı

Eline Merdaneyi Aldı! Sinem Kobal'ın Kızı Lalin'in Köy Hali Sosyal Medyanın İçini Isıttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.06.2026 - 09:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttükleri kızları Lalin ve Leyla, zaman zaman ailelerinden gelen paylaşımlarla gündem oluyor. Bu kez ünlü çiftin Ankara ziyaretinden gelen görüntüler sosyal medyanın yüzünü güldürdü. Babaannesinin yanında mutfağa giren minik Lalin'in eline merdaneyi alıp yufka açmaya çalıştığı anlar kısa sürede büyük ilgi görürken, aile içindeki samimi diyaloglar da takipçilerin kalbini fethetti. İşte herkesin konuştuğu o görüntülerin detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, yıllardır gözlerden uzak ama bir o kadar da imrenilen aile hayatlarıyla gündeme geliyor.

Türk magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, yıllardır gözlerden uzak ama bir o kadar da imrenilen aile hayatlarıyla gündeme geliyor.

2014 yılında ortak arkadaşları sayesinde tanışan çift, kısa sürede başlayan ilişkilerini 2016 yılında Cunda Adası'nda düzenlenen masalsı bir düğünle taçlandırmıştı. Evliliklerinin ardından kızları Lalin ve Leyla'yı kucaklarına alan ünlü çift, özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman yaptıkları paylaşımlar, hayranlarının yüzünü güldürmeye yetiyor.

Son yıllarda özellikle annelik paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal'ın son paylaşımı da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şehir hayatına kısa bir mola veren ünlü aile, Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya gitti. Bu ziyaret sırasında ortaya çıkan görüntüler ise takipçilerin adeta içini ısıttı.

Paylaşılan videolarda çiftin büyük kızı Lalin'in babaannesiyle birlikte mutfağa girdiği görüldü.

Henüz 4 yaşında olmasına rağmen büyük bir ciddiyetle hamur açmaya çalışan minik Lalin, eline aldığı merdaneyle yufka yapımına yardım etti. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan hamurun başında oldukça keyifli görünen Lalin'in doğal halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Videonun en dikkat çeken anlarından biri ise aile içindeki sıcak diyaloglar oldu. Hamuru açarken büyüklerine dönüp 'Bu kadar yeter mi?' diye soran Lalin'e, 'Biraz daha inceltirsen daha iyi olur, deden çıtır çıtır yesin' şeklinde cevap verilmesi izleyenleri gülümsetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın