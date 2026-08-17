Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'inden MasterChef'te Elenen İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Selin Türkmen'in ardından diziye yeni bir isim dahil oldu.
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Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizisi netleşti.
Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakterine hayat veren Atilla Olgaç, son haliyle ortaya çıktı.
Frekansların değişmesinin ardından ilk günün reyting sonuçları belli oldu.
Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı.
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MasterChef'te elenen ilk isim belli oldu.
Daha 17'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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