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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'inden MasterChef'te Elenen İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'inden MasterChef'te Elenen İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 16:04
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

17 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Selin Türkmen'in ardından diziye yeni bir isim dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Selin Türkmen'in ardından diziye yeni bir isim dahil oldu.

Çimen karakterinin devam edeceği dizide karaktere hayat verecek isim merak ediliyordu. Sonunda yeni Çimen belli oldu.

Detaylar:

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizisi netleşti.

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizisi netleşti.

Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Doğanın Kanunu ve Muhtemel Aşk dizilerinin yayınlandığı haftanın en çok izlenen yapımı belli oldu. Zirvenin adı değişmedi.

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Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakterine hayat veren Atilla Olgaç, son haliyle ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakterine hayat veren Atilla Olgaç, son haliyle ortaya çıktı.

Son olarak 3 yıl önce ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncunun değişimi gündem oldu. 82 yaşındaki oyuncu son haliyle çok konuşuldu.

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Frekansların değişmesinin ardından ilk günün reyting sonuçları belli oldu.

Frekansların değişmesinin ardından ilk günün reyting sonuçları belli oldu.

Nasibini alan Daha 17 reytinglerde düşüş yaşadı. 16 Ağustos reyting sonuçları açıklandı.

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Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı.

Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı.

Türksat 4A uydusuna geçilmesiyle birlikte 3 milyon kullanıcı durumdan etkilendi. Kanalların ayarlarının nasıl yapıldığı merak edildi.

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MasterChef'te elenen ilk isim belli oldu.

MasterChef'te elenen ilk isim belli oldu.

Batuhan, Demirhan, Burçin, Nilay, Kübra, Tolğa, Simge ve Enes'in aday olduğu yarışmada elenen yarışmacı açıklandı.

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Daha 17'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Daha 17'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Son olarak 2 yıl önce izlediğimiz genç bir isim dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Oyuncunun hikayeye etkisi merak konusu oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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