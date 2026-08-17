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Frekanslar Değişti, Büyük Düşüş Yaşadı: 16 Ağustos Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Frekanslar Değişti, Büyük Düşüş Yaşadı: 16 Ağustos Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 12:13
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Türksat 3A uydusundaki yayınların sona ermesinin ardından milyonlarca televizyon kullanıcısının ekranları karardı. Bu büyük değişiklikten hemen sonra yayınlanan ilk dizi olan Daha 17, durumdan olumsuz etkilendi. Sevilen dizinin reytinglerinde düşüş yaşandı.

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16 Ağustos reyting sonuçları belli oldu.

16 Ağustos reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi nefes kesen bir bölümle daha ekrana geldi. Sevilen dizi reyting zirvesini bırakmazken reytinglerde yaşadığı düşüş dikkat çekti. Üç kategoride birden yaklaşık 1 puan düşüş yaşayan Daha 17'nin yaşadığı bu düşüş, Türksat 4A uydusuna geçişle ilişkilendirildi. Yaklaşık 3 milyon kullanıcının etkilendiği değişiklikte izleyicilerin pek çoğunun kanalları ayarlamakta güçlük çektiği öğrenildi.

Tüm kategorilerde birinci sırada Daha 17 yer alırken, onu özeti izledi.

Tüm kategorilerde birinci sırada Daha 17 yer alırken, onu özeti izledi.

MasterChef'in 3. olduğu 16 Ağustos Pazar reyting sonuçlarında yerli ve yabancı diziler de dikkat çekti. 

Total

AB

  • Daha 17

  • Daha 17 Özet

  • MasterChef Türkiye

ABC1

  • Daha 17

  • Daha 17 Özet

  • MasterChef Türkiye

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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