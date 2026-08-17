Frekanslar Değişti, Büyük Düşüş Yaşadı: 16 Ağustos Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
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Türksat 3A uydusundaki yayınların sona ermesinin ardından milyonlarca televizyon kullanıcısının ekranları karardı. Bu büyük değişiklikten hemen sonra yayınlanan ilk dizi olan Daha 17, durumdan olumsuz etkilendi. Sevilen dizinin reytinglerinde düşüş yaşandı.
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16 Ağustos reyting sonuçları belli oldu.
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Tüm kategorilerde birinci sırada Daha 17 yer alırken, onu özeti izledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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