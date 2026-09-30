Çöpten Topladığı Malzemelerle Çalışan Mekanik Saat Yaptı
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Sanatçı, hassas saatleriyle ünlü Glashütte'de bunun tam tersini yapmak istedi
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Ataçtan yapılan eşapmanı ve cam şişeden gongu olan saat yaklaşık yarım saat çalışıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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