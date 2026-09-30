Çöpten Topladığı Malzemelerle Çalışan Mekanik Saat Yaptı

Glashütte Trash Clock (Glashütte Çöp Saati) adlı eser, Roy'un bu yıl katıldığı sanatçı rezidansının yapıldığı Glashütte kasabasından adını alıyor. Almanya'nın Saksonya eyaletindeki kasaba, ülkenin dünyaca ünlü saatçilik endüstrisinin doğduğu yer olarak biliniyor.

Roy, 'Glashütte, hassasiyet ve yüzyıllık saatçilik zanaatiyle özdeşleşmiş bir yer; ben bunun tam tersini yapmak istedim' diyor. Bu yüzden saatin yapımında yalnızca bölgede bulabildiği eşyaları ve malzemeleri kullandı.

Saatte bant, kablo bağı, sıcak silikon, karton, bir cetvel, plastik parçalar ve rastgele başka nesneler bulunuyor. Roy; sanat, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren, izleyiciyi düşünmeye ve etkileşime davet eden kinetik yerleştirmeleri ve makineleriyle tanınıyor.