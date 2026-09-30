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Yaşam
Çöpten Topladığı Malzemelerle Çalışan Mekanik Saat Yaptı

Çöpten Topladığı Malzemelerle Çalışan Mekanik Saat Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 17:42
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Berlin'de yaşayan sanatçı ve mucit Niklas Roy, çöpten ve çevresinde bulduğu atık malzemelerden gerçekten çalışan bir sarkaçlı saat yaptı. Saat, adını Almanya'nın ünlü saatçilik kenti Glashütte'den alıyor.

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Sanatçı, hassas saatleriyle ünlü Glashütte'de bunun tam tersini yapmak istedi

Sanatçı, hassas saatleriyle ünlü Glashütte'de bunun tam tersini yapmak istedi

Glashütte Trash Clock (Glashütte Çöp Saati) adlı eser, Roy'un bu yıl katıldığı sanatçı rezidansının yapıldığı Glashütte kasabasından adını alıyor. Almanya'nın Saksonya eyaletindeki kasaba, ülkenin dünyaca ünlü saatçilik endüstrisinin doğduğu yer olarak biliniyor.

Roy, 'Glashütte, hassasiyet ve yüzyıllık saatçilik zanaatiyle özdeşleşmiş bir yer; ben bunun tam tersini yapmak istedim' diyor. Bu yüzden saatin yapımında yalnızca bölgede bulabildiği eşyaları ve malzemeleri kullandı.

Saatte bant, kablo bağı, sıcak silikon, karton, bir cetvel, plastik parçalar ve rastgele başka nesneler bulunuyor. Roy; sanat, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren, izleyiciyi düşünmeye ve etkileşime davet eden kinetik yerleştirmeleri ve makineleriyle tanınıyor.

Ataçtan yapılan eşapmanı ve cam şişeden gongu olan saat yaklaşık yarım saat çalışıyor

Ataçtan yapılan eşapmanı ve cam şişeden gongu olan saat yaklaşık yarım saat çalışıyor

Roy'un anlattığına göre saat yaklaşık yarım saat çalışıyor. Saatin ataçtan yapılmış bir eşapmanı, cam şişeden bir gongu ve 'rastgele komplikasyon' adını verdiği bir bölümü var.

Eşapman, sarkaçlı saatlerde bulunan ve hareket ettikçe bir dişliyi serbest bırakarak akrep ile yelkovanın ilerlemesini sağlayan küçük bir mekanizma. Gong ise genellikle saat başlarında, bazen de buçuklarda çalarak saatin sesini duyuran parça.

Roy'un 'rastgele komplikasyon' dediği parça ise aslında zamanı ölçmekle ilgili değil; şans oyunlarından ilham alan bu bölüm, 'Şimdi mi, asla mı?' sorusuna yanıt veriyor. Zamanın düzenli ve öngörülebilir aktığı algısıyla bu rastgele unsur arasındaki gerilim, esere oyunbaz bir hava katıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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