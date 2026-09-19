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Dünyanın En Dar Arabasını Yaptı! Üstelik Hala Sürülebiliyor

Dünyanın En Dar Arabasını Yaptı! Üstelik Hala Sürülebiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 09:49
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İtalyan mühendis Andrea Marazzi, bir Fiat Panda'yı 19,76 inç (yaklaşık 50 santimetre) genişliğe kadar daraltarak Guinness World Records 2027 kitabına 'dünyanın en dar arabası' olarak girdi. Araç bu haliyle hala teknik olarak sürülebiliyor.

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Araçları Söküp Geri Dönüştüren Mühendis Fiat Panda'yı 50 Santimetreye Daralttı

Araçları Söküp Geri Dönüştüren Mühendis Fiat Panda'yı 50 Santimetreye Daralttı

31 yaşındaki Andrea Marazzi, araçları söküp parçalarını geri dönüştüren bir mühendis. Sıra dışı projeler üretme tutkusu, onu sıradan bir Fiat Panda'yı tamamen farklı bir şeye dönüştürmeye yönlendirdi.

Marazzi, aracın gövdesini ve iç yapısını yeniden düzenleyerek genişliğini kademeli olarak azalttı. Uzun uğraşlar sonunda Fiat Panda, 19,76 inçe yani yaklaşık 50 santimetreye kadar daraltılmış oldu.

Bu çalışma, Guinness World Records tarafından değerlendirilerek 2027 yılı kitabına 'dünyanın en dar arabası' unvanıyla girdi. Marazzi'nin projesi, otomotiv dünyasında daha önce benzeri görülmemiş bir daraltılmış araç rekoru olarak kayıtlara geçti.

Araç Hala Sürülebiliyor Ama Yalnızca Fuar ve Etkinliklerde Kullanılıyor

Araç Hala Sürülebiliyor Ama Yalnızca Fuar ve Etkinliklerde Kullanılıyor

Bu denli daraltılmış olmasına rağmen araç teknik olarak hala sürülebiliyor. Ancak günlük kullanım için tasarlanmadığından Marazzi bunu yollarda değil, kontrollü ortamlarda sergiliyor.

Marazzi, aracı yalnızca fuarlarda, özel etkinliklerde ve kontrollü gösterimlerde ortaya çıkarıyor. Bu sayede hem aracını korumuş oluyor hem de projeyi geniş bir kitleyle paylaşma fırsatı buluyor.

Marazzi, projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bu araç birçok insanı gülümsetti. Benim için en güzel taraf, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda insanların hemen anladığı ve beğendiği eğlenceli bir proje olmasıdır.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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