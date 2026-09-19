Dünyanın En Dar Arabasını Yaptı! Üstelik Hala Sürülebiliyor
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Araçları Söküp Geri Dönüştüren Mühendis Fiat Panda'yı 50 Santimetreye Daralttı
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Araç Hala Sürülebiliyor Ama Yalnızca Fuar ve Etkinliklerde Kullanılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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