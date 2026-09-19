Dünyanın En Dar Arabasını Yaptı! Üstelik Hala Sürülebiliyor

Bu denli daraltılmış olmasına rağmen araç teknik olarak hala sürülebiliyor. Ancak günlük kullanım için tasarlanmadığından Marazzi bunu yollarda değil, kontrollü ortamlarda sergiliyor.

Marazzi, aracı yalnızca fuarlarda, özel etkinliklerde ve kontrollü gösterimlerde ortaya çıkarıyor. Bu sayede hem aracını korumuş oluyor hem de projeyi geniş bir kitleyle paylaşma fırsatı buluyor.

Marazzi, projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bu araç birçok insanı gülümsetti. Benim için en güzel taraf, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda insanların hemen anladığı ve beğendiği eğlenceli bir proje olmasıdır.'