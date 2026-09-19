Uykuda Beyniniz Temizleniyor: O Sesin Şaşırtan Etkisi
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Uyurken beynimiz tamamen dinlenmiyor. Tam tersine, uyku sırasında önemli bir temizlik süreci devreye giriyor. MIT ve Boston Üniversitesi'nden bir ekibin yürüttüğü yeni bir araştırma, çok kısa pembe ses patlamalarının bu süreci destekleyebileceğini ortaya koydu. Peki uyurken duyduğumuz bir ses, beynin içindeki sıvı akışını gerçekten değiştirebilir mi? Biz uyurken beynimizde neler oluyor?
İşte detaylar.
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Beyin Uyurken Kendi Temizliğini Yapıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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