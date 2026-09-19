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Uykuda Beyniniz Temizleniyor: O Sesin Şaşırtan Etkisi

Uykuda Beyniniz Temizleniyor: O Sesin Şaşırtan Etkisi

Uyku
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 10:09 Son Güncelleme: 19.09.2026 - 10:10
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Uyurken beynimiz tamamen dinlenmiyor. Tam tersine, uyku sırasında önemli bir temizlik süreci devreye giriyor.  MIT ve Boston Üniversitesi'nden bir ekibin yürüttüğü yeni bir araştırma, çok kısa pembe ses patlamalarının bu süreci destekleyebileceğini ortaya koydu. Peki uyurken duyduğumuz bir ses, beynin içindeki sıvı akışını gerçekten değiştirebilir mi? Biz uyurken beynimizde neler oluyor? 

İşte detaylar. 

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Beyin Uyurken Kendi Temizliğini Yapıyor

Beyin Uyurken Kendi Temizliğini Yapıyor

Gün boyunca beynimiz çalışırken laktik asit ve proteinlerin parçalanmasıyla oluşan çeşitli atık maddeler ortaya çıkıyor. Uyku sırasında ise beyin omurilik sıvısının hareketi bu maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte özellikle derinleşen non-REM uykusundaki yavaş beyin dalgalarının önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Araştırmacılar bu sistemi biraz daha güçlendirmenin mümkün olup olmadığını görmek istedi. Bunun için uyuyan kişilerin beyin aktiviteleri gerçek zamanlı olarak takip edildi ve sesler rastgele değil, beynin yavaş dalgalarının en uygun anına denk gelecek şekilde verildi.

Pembe Gürültü Tam Olarak Nedir?

Pembe Gürültü Tam Olarak Nedir?

Pembe gürültü, yağmur veya uzaktan gelen şelale sesini andıran, yumuşak ve dengeli bir arka plan sesi olarak tanımlanıyor. Beyaz gürültüye benziyor ancak düşük frekansları daha belirgin olduğu için daha yumuşak bir ses hissi veriyor.

Bu araştırmada ise gece boyunca sürekli pembe gürültü dinletilmedi. Kullanılan ses, yalnızca 50 milisaniye süren çok kısa patlamalardan oluştu ve beynin yavaş dalgalarının zirvesine denk getirildi.

14 Kişide Beyin Sıvısının Akışı Güçlendi

Araştırmaya 14 sağlıklı gönüllü katıldı. Katılımcılar uyurken hem beyin dalgaları hem de beyin omurilik sıvısının hareketi MRI ve EEG yöntemleriyle takip edildi. Araştırmacılar, doğru zamana denk getirilen pembe ses patlamalarının yavaş beyin dalgalarının genliğini artırdığını ve buna eşlik eden beyin omurilik sıvısı dalgalarını da güçlendirdiğini gördü.

Beyindeki yavaş dalgalar aynı zamanda kan damarlarının büzülüp genişlemesini etkiliyor. Bu hareketin, beyin omurilik sıvısının beyin içinde ilerlemesine yardımcı olan bir tür pompa etkisi oluşturduğu düşünülüyor. Böylece uyku sırasında gerçekleşen atık temizleme sürecinin desteklenebileceği düşünülüyor.

Peki Bu Yöntem Evde Uygulanabilir mi?

Peki Bu Yöntem Evde Uygulanabilir mi?

Araştırmacılar şimdi yöntemin yaşlı yetişkinlerde ve Alzheimer belirtileri bulunan kişilerde de işe yarayıp yaramadığını test etmek istiyor. Çünkü beyinde bazı atık maddelerin birikmesi, Alzheimer hastalığının gelişimiyle ilişkilendiriliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Çalışmada katılımcılara gece boyunca sürekli pembe ses dinletilmedi. Sesler, beyin dalgaları takip edilerek doğru zamanda verilen çok kısa patlamalardı. Bu nedenle araştırmanın sonucu, “Uyurken 5 dakika pembe ses dinlemek beyni temizliyor” şeklinde yorumlanamaz.

Yine de yöntemin gelecekte evde kullanılabilecek bir cihaza dönüştürülmesi mümkün olabilir. Araştırmacılardan Levitt, bu fikir üzerine bir şirket de kurdu ancak söz konusu cihaz henüz evlerde kullanılabilecek aşamaya gelmiş değil.

Şimdilik araştırmanın gösterdiği şey daha sınırlı: Doğru zamanda verilen çok kısa sesler, uyku sırasında beynin sıvı hareketini etkileyebiliyor. Bu etkinin yaşlanma ve Alzheimer gibi durumlarda ne anlama geldiği ise yapılacak yeni çalışmalarla ortaya çıkacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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