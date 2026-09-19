Uykuda Beyniniz Temizleniyor: O Sesin Şaşırtan Etkisi

Pembe gürültü, yağmur veya uzaktan gelen şelale sesini andıran, yumuşak ve dengeli bir arka plan sesi olarak tanımlanıyor. Beyaz gürültüye benziyor ancak düşük frekansları daha belirgin olduğu için daha yumuşak bir ses hissi veriyor.

Bu araştırmada ise gece boyunca sürekli pembe gürültü dinletilmedi. Kullanılan ses, yalnızca 50 milisaniye süren çok kısa patlamalardan oluştu ve beynin yavaş dalgalarının zirvesine denk getirildi.

14 Kişide Beyin Sıvısının Akışı Güçlendi

Araştırmaya 14 sağlıklı gönüllü katıldı. Katılımcılar uyurken hem beyin dalgaları hem de beyin omurilik sıvısının hareketi MRI ve EEG yöntemleriyle takip edildi. Araştırmacılar, doğru zamana denk getirilen pembe ses patlamalarının yavaş beyin dalgalarının genliğini artırdığını ve buna eşlik eden beyin omurilik sıvısı dalgalarını da güçlendirdiğini gördü.

Beyindeki yavaş dalgalar aynı zamanda kan damarlarının büzülüp genişlemesini etkiliyor. Bu hareketin, beyin omurilik sıvısının beyin içinde ilerlemesine yardımcı olan bir tür pompa etkisi oluşturduğu düşünülüyor. Böylece uyku sırasında gerçekleşen atık temizleme sürecinin desteklenebileceği düşünülüyor.