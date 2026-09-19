Yalnız Kalmak İçin Dağa Mağara Oydu: İnsanlar Peşinden Gelince Bir Mağara Daha Açtı

1159 yılında Kıbrıs'ta Neophytos, zaten var olan doğal bir mağarayı genişletip değiştirerek kendine bir hücre inşa etti. Zamanla bu yapı üç bölümden oluşan bir komplekse dönüştü: hücre, Bema ve Kutsal Haç'a adanmış Naos.

Neophytos kısa sürede tanınan bir manevi figür haline geldi. 1170 yılında dönemin Baf piskoposu Basil Kinnamos tarafından bir öğrenci kabul etmeye zorlandı.

Etrafında giderek daha fazla keşiş toplanmaya başladı ve bir manastır topluluğu oluştu; Neophytos bu topluluğun yönetimine dair kurallar içeren 'Tipiki Diathiki' adlı düzenlemeyi kaleme aldı.