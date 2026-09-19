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Yalnız Kalmak İçin Dağa Mağara Oydu: İnsanlar Peşinden Gelince Bir Mağara Daha Açtı

Yalnız Kalmak İçin Dağa Mağara Oydu: İnsanlar Peşinden Gelince Bir Mağara Daha Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 10:23
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Kıbrıs'ta 1159 yılında doğal bir mağarayı genişleterek kendine hücre yapan keşiş Neophytos, yalnızlık arayışıyla dünyadan uzaklaşmak istemişti. Ancak çevresinde topluluk oluşup ziyaretçiler artmaya başlayınca çareyi kayalığın daha yukarısına ikinci bir mağara oymakta buldu.

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Neophytos 1159'da mevcut bir mağarayı genişleterek hücresini oluşturdu

Neophytos 1159'da mevcut bir mağarayı genişleterek hücresini oluşturdu

1159 yılında Kıbrıs'ta Neophytos, zaten var olan doğal bir mağarayı genişletip değiştirerek kendine bir hücre inşa etti. Zamanla bu yapı üç bölümden oluşan bir komplekse dönüştü: hücre, Bema ve Kutsal Haç'a adanmış Naos.

Neophytos kısa sürede tanınan bir manevi figür haline geldi. 1170 yılında dönemin Baf piskoposu Basil Kinnamos tarafından bir öğrenci kabul etmeye zorlandı.

Etrafında giderek daha fazla keşiş toplanmaya başladı ve bir manastır topluluğu oluştu; Neophytos bu topluluğun yönetimine dair kurallar içeren 'Tipiki Diathiki' adlı düzenlemeyi kaleme aldı.

Artan ziyaretçi sayısı Neophytos'u ikinci bir mağara oymaya yöneltti

Artan ziyaretçi sayısı Neophytos'u ikinci bir mağara oymaya yöneltti

Kendisini ziyaret eden hacı sayısının giderek artması, Neophytos'u yalnızlık ve iç huzur arayışıyla ilk mağaranın üzerine 'Yeni Sion' adı verilen ikinci bir mağara kazmaya yöneltti.

Bu ikinci mağara 1197 yılı sonunda tamamlandı ve duvarları freskolarla süslendi.

Neophytos maddiyata ve rahatsız edilmeye kesinlikle karşıydı; bu tutumu, manastırdaki keşiş sayısının döneminin diğer manastırlarına kıyasla küçük kalmasını sağladı - kendi ikinci Ritüel Kararnamesi'nde on beş ile on sekiz keşişten söz ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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