Yalnız Kalmak İçin Dağa Mağara Oydu: İnsanlar Peşinden Gelince Bir Mağara Daha Açtı
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Neophytos 1159'da mevcut bir mağarayı genişleterek hücresini oluşturdu
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Artan ziyaretçi sayısı Neophytos'u ikinci bir mağara oymaya yöneltti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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