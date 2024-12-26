Zaman Kavramı Olmadan Mağarada Yaşayan Adam Bilim Dünyasını Şaşkına Çevirdi

Hiç dış dünyadan tamamen kopup, saatlerin, güneş ışığının ve takvimlerin olmadığı bir yerde ne kadar dayanabileceğinizi düşündünüz mü? Fransız bilim insanı Michel Siffre, tam olarak bunu yaptı ve zaman kavramı olmadan insan vücudunun nasıl çalıştığını keşfetmek için yerin metrelerce altında 63 gün geçirdi. Gelin sonuçlara beraber bakalım.