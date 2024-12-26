onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zaman Kavramı Olmadan Mağarada Yaşayan Adam Bilim Dünyasını Şaşkına Çevirdi

Zaman Kavramı Olmadan Mağarada Yaşayan Adam Bilim Dünyasını Şaşkına Çevirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 12:49

Hiç dış dünyadan tamamen kopup, saatlerin, güneş ışığının ve takvimlerin olmadığı bir yerde ne kadar dayanabileceğinizi düşündünüz mü? Fransız bilim insanı Michel Siffre, tam olarak bunu yaptı ve zaman kavramı olmadan insan vücudunun nasıl çalıştığını keşfetmek için yerin metrelerce altında 63 gün geçirdi. Gelin sonuçlara beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1962 yılında, o dönemde sadece 23 yaşında olan Michel Siffre, zamanın insan biyolojisi üzerindeki etkilerini anlamak için radikal bir karar aldı. Mağarada, tamamen izole bir ortamda, saat ve takvim olmadan yaşamak...

1962 yılında, o dönemde sadece 23 yaşında olan Michel Siffre, zamanın insan biyolojisi üzerindeki etkilerini anlamak için radikal bir karar aldı. Mağarada, tamamen izole bir ortamda, saat ve takvim olmadan yaşamak...

Siffre, Scarasson Dağı'nın 130 metre derinliğindeki bir mağarada kamp kurdu. Yanında sadece bir el feneri ve temel malzemeler vardı. Dış dünyayla iletişimi sadece uyandığında, yemek yediğinde ve uyumadan önce ekibini aramasıyla sınırlıydı.

Siffre, Scarasson Dağı'nın 130 metre derinliğindeki bir mağarada kamp kurdu. Yanında sadece bir el feneri ve temel malzemeler vardı. Dış dünyayla iletişimi sadece uyandığında, yemek yediğinde ve uyumadan önce ekibini aramasıyla sınırlıydı.

Onun bu cesur deneyi, zaman algısının aslında tamamen biyolojik bir ritme bağlı olduğunu ve dış etkenlerden bağımsız çalışabileceğini gösterdi.

Onun bu cesur deneyi, zaman algısının aslında tamamen biyolojik bir ritme bağlı olduğunu ve dış etkenlerden bağımsız çalışabileceğini gösterdi.

Siffre, bu süre zarfında uyku düzenini ve yemek saatlerini tamamen vücudunun verdiği sinyallere göre ayarladı. Herhangi bir saate veya takvime bağlı kalmadan, yalnızca biyolojik ritimlerini takip etti.

Siffre, bu süre zarfında uyku düzenini ve yemek saatlerini tamamen vücudunun verdiği sinyallere göre ayarladı. Herhangi bir saate veya takvime bağlı kalmadan, yalnızca biyolojik ritimlerini takip etti.

En çarpıcı keşiflerden biri, zaman algısındaki dramatik değişimdi. Siffre'nin raporlarına göre, 5 dakikayı saymak için gereken süre ona sadece 2 dakika gibi geliyordu. Zihinsel zaman algısı, fiziksel zamanın yarısı kadar çalışıyordu.

En çarpıcı keşiflerden biri, zaman algısındaki dramatik değişimdi. Siffre'nin raporlarına göre, 5 dakikayı saymak için gereken süre ona sadece 2 dakika gibi geliyordu. Zihinsel zaman algısı, fiziksel zamanın yarısı kadar çalışıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siffre'nin bu olağanüstü deneyi, kronobiyoloji adı verilen bir bilim dalının temellerini attı. İnsan biyolojik saatinin dış uyaranlar olmadan bile çalışabildiği, hatta yeni ritimler oluşturabildiği kanıtlandı.

Siffre'nin bu olağanüstü deneyi, kronobiyoloji adı verilen bir bilim dalının temellerini attı. İnsan biyolojik saatinin dış uyaranlar olmadan bile çalışabildiği, hatta yeni ritimler oluşturabildiği kanıtlandı.

Daha da ilginci, insanlar zaman ipuçlarından tamamen izole edildiklerinde 24 saatlik doğal döngüler yerine 48 saatlik döngülere adapte oluyorlardı.

NASA bile Siffre'nin çalışmalarından ilham aldı ve uzay görevlerinde astronotların zaman algısı üzerindeki etkileri anlamak için bu verileri kullandı.

NASA bile Siffre'nin çalışmalarından ilham aldı ve uzay görevlerinde astronotların zaman algısı üzerindeki etkileri anlamak için bu verileri kullandı.

63 günün sonunda, Siffre mağaradan çıktığında ciddi bir ışık hassasiyeti geliştirmişti ve dış dünyaya alışması zaman aldı.

Ancak bu deney, bilim dünyasında derin izler bıraktı. Yıllar sonra Siffre, daha uzun süreli mağara izolasyon deneylerine devam etti ve her seferinde zaman algısı üzerine yeni keşifler yaptı.

Ancak bu deney, bilim dünyasında derin izler bıraktı. Yıllar sonra Siffre, daha uzun süreli mağara izolasyon deneylerine devam etti ve her seferinde zaman algısı üzerine yeni keşifler yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın