Zaman Kavramı Olmadan Mağarada Yaşayan Adam Bilim Dünyasını Şaşkına Çevirdi
Zaman Kavramı Olmadan Mağarada Yaşayan Adam Bilim Dünyasını Şaşkına Çevirdi
Hiç dış dünyadan tamamen kopup, saatlerin, güneş ışığının ve takvimlerin olmadığı bir yerde ne kadar dayanabileceğinizi düşündünüz mü? Fransız bilim insanı Michel Siffre, tam olarak bunu yaptı ve zaman kavramı olmadan insan vücudunun nasıl çalıştığını keşfetmek için yerin metrelerce altında 63 gün geçirdi. Gelin sonuçlara beraber bakalım.
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1962 yılında, o dönemde sadece 23 yaşında olan Michel Siffre, zamanın insan biyolojisi üzerindeki etkilerini anlamak için radikal bir karar aldı. Mağarada, tamamen izole bir ortamda, saat ve takvim olmadan yaşamak...
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Siffre, Scarasson Dağı'nın 130 metre derinliğindeki bir mağarada kamp kurdu. Yanında sadece bir el feneri ve temel malzemeler vardı. Dış dünyayla iletişimi sadece uyandığında, yemek yediğinde ve uyumadan önce ekibini aramasıyla sınırlıydı.
Onun bu cesur deneyi, zaman algısının aslında tamamen biyolojik bir ritme bağlı olduğunu ve dış etkenlerden bağımsız çalışabileceğini gösterdi.
Siffre, bu süre zarfında uyku düzenini ve yemek saatlerini tamamen vücudunun verdiği sinyallere göre ayarladı. Herhangi bir saate veya takvime bağlı kalmadan, yalnızca biyolojik ritimlerini takip etti.
En çarpıcı keşiflerden biri, zaman algısındaki dramatik değişimdi. Siffre'nin raporlarına göre, 5 dakikayı saymak için gereken süre ona sadece 2 dakika gibi geliyordu. Zihinsel zaman algısı, fiziksel zamanın yarısı kadar çalışıyordu.
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Siffre'nin bu olağanüstü deneyi, kronobiyoloji adı verilen bir bilim dalının temellerini attı. İnsan biyolojik saatinin dış uyaranlar olmadan bile çalışabildiği, hatta yeni ritimler oluşturabildiği kanıtlandı.
NASA bile Siffre'nin çalışmalarından ilham aldı ve uzay görevlerinde astronotların zaman algısı üzerindeki etkileri anlamak için bu verileri kullandı.
Ancak bu deney, bilim dünyasında derin izler bıraktı. Yıllar sonra Siffre, daha uzun süreli mağara izolasyon deneylerine devam etti ve her seferinde zaman algısı üzerine yeni keşifler yaptı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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