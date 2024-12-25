Tarihin En Ölümcül Uçak Kazasından Sağ Kurtulan Kadın: 'Uçak Atom Bombası Gibi Patladı ve Biz Kaçtık'
Tarihin En Ölümcül Uçak Kazasından Sağ Kurtulan Kadın: 'Uçak Atom Bombası Gibi Patladı ve Biz Kaçtık'
Tarihin en ölümcül uçak kazalarından biri Tenerife'de yaşandı. İki dev yolcu uçağı pistte çarpıştı. 583 kişi hayatını kaybetti, sadece 61 kişi hayatta kaldı. Joani Feathers o gün hayatta kalmayı başaranlardan biriydi. Yıllar sonra yaşadıklarını anlattı.
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27 Mart 1977'de, bir terör saldırısı nedeniyle KLM Flight 4805 ve Pan Am Flight 1736 uçakları, Tenerife'deki Los Rodeos Havalimanı'na yönlendirildi.
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Yoğun hava trafiği, kötü hava koşulları ve pilotlar ile kule arasındaki iletişim eksikliği felakete davetiye çıkardı. KLM uçağı kalkışa geçtiği sırada, Pan Am uçağı pistte ilerliyordu ve kaçınılmaz çarpışma gerçekleşti.
KLM uçağındaki 248 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Pan Am uçağında ise 335 kişi öldü, sadece 61 kişi hayatta kalabildi.
O 61 kişiden biri olan Joani Feathers, Pan Am uçağında sevgilisi Jack Ridout ile birlikteydi. O anları şöyle anlatıyor:
Joani, yüzüğünün parmağından, ayakkabılarının ayağından çıktığını fark etti. Sevgilisi Jack’i kanlar içinde, koltuğuna eğilmiş bir şekilde buldu. Ancak ikisi de yaşıyordu.
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Joani, eğitimli bir kolluk kuvveti görevlisi olarak hızla çevresini değerlendirdi. Jack ile birlikte uçağın hasar görmüş kapısına doğru ilerlediler. Ancak önlerinde yaklaşık iki kat yüksekliğinde bir boşluk vardı.
Bir adam Joani’ye atlamasını ve onu yakalayacağını söyledi. Joani cesaretini toplayarak atladı ve yere düştü. Hemen ardından Jack de atlarken, patlayan uçak enkazı bir hostesi hayattan kopardı.
Jack, Joani’ye ulaştığında uçak dev bir patlamayla infilak etti. Joani, o anı şöyle anlatıyor: "Uçak atom bombası gibi patladı ve biz oradan sadece birkaç metre uzaktaydık."
Kazadan sonra Joani, depresyonla mücadele ettiğini ve her uçağa bindiğinde o günü hatırladığını itiraf etti. Ancak hayatına devam edebildiği için minnettar.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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