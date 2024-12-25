Terk Edilen Radyasyon Kapsülünün Bir Şehri Mahvettiği 1987 Goiânia Kazası

Bir radyasyon kapsülü, bir şehrin kaderini değiştirebilir mi? Goiânia'da yaşanan olay, tam olarak böyle bir felaketin hikayesi. Terk edilen bir radyoterapi cihazı, hurda avcılarının eline geçti. Parlayan mavi ışık, birçok kişiyi kendine çekti. Ancak bu merak, geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü.

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