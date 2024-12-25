Terk Edilen Radyasyon Kapsülünün Bir Şehri Mahvettiği 1987 Goiânia Kazası
Terk Edilen Radyasyon Kapsülünün Bir Şehri Mahvettiği 1987 Goiânia Kazası
Bir radyasyon kapsülü, bir şehrin kaderini değiştirebilir mi? Goiânia'da yaşanan olay, tam olarak böyle bir felaketin hikayesi. Terk edilen bir radyoterapi cihazı, hurda avcılarının eline geçti. Parlayan mavi ışık, birçok kişiyi kendine çekti. Ancak bu merak, geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü.
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1987 yılında Goiânia'da bir radyoterapi merkezi taşınırken, sezyum-137 içeren bir teleterapi cihazı terk edildi. Yasalara göre bu durumun yetkililere bildirilmesi gerekiyordu ancak kimse bu sorumluluğu yerine getirmedi.
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Cihaz, bir süre sonra iki hurda toplayıcı tarafından bulundu. Onlar için bu metal yığını, hurdadan biraz para kazanmak anlamına geliyordu. Ancak bu cihazı eve taşıdıklarında, aslında içinde ölümcül radyasyon barındıran bir kapsül taşıdıklarını bilmiyorlardı.
Cihazı sökmeye çalışan bu kişiler, sonunda sezyum klorür tuzunu ortaya çıkardılar. Madde, karanlıkta büyüleyici bir mavi ışık saçıyordu. Hurda parçaları satılırken, bir alıcı bu parçaların geceleri parladığını fark etti.
Mavi parlayan bu madde, meraklı komşular ve aile bireyleri tarafından parçalanarak evlere götürüldü. Bazı kişiler bu mavi tanecikleri değerli bir hazine gibi sakladı.
Yaklaşık beş gün sonrasında insanlar hastalanmaya başladı. Bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi semptomlar ilk başta anlaşılamadı. Ancak nihayet bir kişi kapsülü halk sağlığı departmanına götürdü.
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Olayın ciddiyeti ortaya çıkınca, binlerce insan acil olarak tarandı. 112.000 kişi radyasyon testi için incelendi ve 249 kişinin vücudunda dış ve iç radyasyon kontaminasyonu tespit edildi. 20'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı ve dört kişi akut radyasyon sendromu nedeniyle hayatını kaybetti.
Radyasyon maruziyetinin en yüksek seviyesi 4.5 ila 6 Gray (Gy) arasındaydı. Bu seviyeler, akut radyasyon sendromuna yol açmak için yeterli ve son derece tehlikeliydi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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