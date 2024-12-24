Denizaltılarda Hep Kırmızı Işık Kullanılmasının Hayati Derecedeki Önemli Sebebi

Denizaltılarda kırmızı ışığın sıkça tercih edildiğini fark etmişsinizdir. Bu tercih sadece estetik bir karar değil, bilimsel bir temele dayanıyor. Kırmızı ışık, su altı dünyasında birçok kritik görevi yerine getiriyor. Görüşü netleştiriyor, deniz canlılarını rahatsız etmiyor ve gece görüşünü koruyor. Peki, bu kırmızı ışık tam olarak nasıl bu kadar önemli hale geldi?