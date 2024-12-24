Uçaklar Neden Rotalarına Dümdüz Uçmak Yerine Kıvrımlar Çizerek Gidiyor?

Haritalarda uçak rotaları genellikle dümdüz değil, eğri bir çizgi gibi görünür. İlk bakışta bu durum, pilotların yolu uzattığı hissini verebilir. Ancak aslında her uçuş rotasının mantıklı bir açıklaması var. Dünya yuvarlak olduğu için haritalar gerçeği tam olarak yansıtamaz. Gelin iyice detayına inelim! ✈️

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